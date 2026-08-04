Województwo pomorskie słynie z licznych malowniczych miejscowości, które przyciągają turystów zarówno pięknem wybrzeża, jak i bogatą historią czy ciekawą architekturą. Region oferuje szerokie plaże, malownicze zatoki, lasy i parki krajobrazowe, a także urokliwe miasteczka rybackie i portowe. Wśród wielu atrakcyjnych miejsc w Pomorskiem znajduje się niewielka miejscowość położona na samym końcu Polski, która wyróżnia się na tle innych. Jest to oczywście Hel!

Hel - najpiękniejsze miasteczko na końcu Polski

Hel to niewielkie, ale niezwykle malownicze miasto w województwie pomorskim. Miejscowość położona jest na końcu Półwyspu Helskiego i od lat przyciąga turystów swoją wyjątkową przyrodą, historią oraz atmosferą nadmorskiego miasteczka. To miejsce często określane jest jako "koniec Polski", choć niektórzy mieszkańcy żartobliwie mówią, że to właśnie tutaj Polska się zaczyna.

Niezwykłe położenie Helu

Hel leży na cyplu Półwyspu Helskiego, który jest wąską, około 34-kilometrową mierzeją oddzielającą otwarte wody Bałtyku od spokojniejszych wód Zatoki Puckiej. Powstał on dzięki prądom morskim nanoszącym piasek wzdłuż wybrzeża.

W niektórych miejscach półwysep jest niezwykle wąski - w okolicach Władysławowa ma około 100 metrów szerokości, a w rejonie Helu rozszerza się do około 3 kilometrów. Co ciekawe, cały ten obszar należy do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który chroni wyjątkowe walory przyrodnicze regionu. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się ta okolica, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Półwysep Helski i Hel [ZDJĘCIA]

12

Historia miasta

Hel to jedno z najstarszych nadmorskich miast w Polsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1198 roku, gdy była kaszubską osadą rybacką o nazwie Gellen i ważnym ośrodkiem handlu śledziami. W XIII wieku Hel rozwijał się dynamicznie i stał się znaczącym portem handlowym na Bałtyku, rywalizując nawet z Gdańskiem. Dawne miasto, zwane dziś Starym Helem, znajdowało się około 1,5 km od obecnej lokalizacji, lecz z czasem zostało zniszczone przez zmiany linii brzegowej i wody Zatoki Puckiej. W XV wieku mieszkańcy przenieśli się do nowej osady - Nowego Helu, który przejął prawa miejskie i z czasem stał się współczesnym miastem Hel.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie

Atrakcje Helu. Fokarium Stacji Morskiej

Obowiązkowym punktem na mapie Helu jest Fokarium należące do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. To nie jest typowe zoo, lecz ośrodek badawczy i rehabilitacyjny, którego głównym celem jest ochrona i odtworzenie populacji foki szarej w Bałtyku. W kompleksie basenów można obserwować te sympatyczne ssaki w warunkach zbliżonych do naturalnych, a także dowiedzieć się więcej o ich biologii i zagrożeniach, z jakimi się mierzą. Największą atrakcją dla odwiedzających są regularne karmienia fok. Są one połączone z prelekcją na temat życia tych zwierząt i działalności ośrodka.

Militarna historia Helu. Muzeum Obrony Wybrzeża

Ze względu na swoje strategiczne położenie, Hel przez dziesięciolecia był ważnym punktem militarnym. W okresie międzywojennym utworzono tu Rejon Umocniony Hel, który we wrześniu 1939 roku stał się jednym z najdłużej walczących punktów oporu w Polsce. Dziś o tej burzliwej historii przypomina Muzeum Obrony Wybrzeża, zlokalizowane w autentycznych obiektach wojskowych, m.in. w dawnej niemieckiej baterii artylerii nadbrzeżnej „Schleswig Holstein”.

Miłośnicy historii mogą również wyruszyć na Szlak Fortyfikacji, który prowadzi przez helskie lasy. Trasa łączy liczne bunkry, schrony, stanowiska artyleryjskie i wieże kierowania ogniem. Te ukryte wśród drzew obiekty tworzą unikalny skansen wojskowy na świeżym powietrzu. Szlak można z powodzeniem zwiedzać pieszo lub, co jest szczególnie polecane, na rowerze, odkrywając tajemnice wojskowej przeszłości półwyspu.

Informacje praktyczne. Dojazd, poruszanie się po Helu

Planując wizytę w Helu, warto dobrze przemyśleć kwestię transportu. W sezonie letnim jedyna droga prowadząca przez półwysep bywa mocno zakorkowana, dlatego najwygodniejszym i najbardziej malowniczym środkiem transportu jest pociąg. Linia kolejowa biegnie wzdłuż mierzei, oferując piękne widoki na zatokę i Bałtyk. Alternatywą, zwłaszcza dla turystów z Trójmiasta, jest sezonowy tramwaj wodny. Po samym miasteczku najlepiej poruszać się pieszo lub rowerem – liczne wypożyczalnie i ścieżka rowerowa prowadząca przez lasy i wydmy zachęcają do aktywnego zwiedzania.