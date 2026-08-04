Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Znakomita wiadomość dla wszystkich mieszkańców oraz turystów przebywających w Trójmieście. Oficjalne raporty z 4 sierpnia 2026 roku potwierdzają, że woda we wszystkich gdyńskich kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli, a na masztach nie powiewają żadne ostrzegawcze czerwone flagi. Słaby, niemal niewyczuwalny wiatr sprzyja bezpiecznemu wejściu do morza. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda w Zatoce ma przyjemne 20°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s , co gwarantuje niemal idealnie gładką taflę wody.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Zatoce ma przyjemne . Wiatr wieje z minimalną prędkością , co gwarantuje niemal idealnie gładką taflę wody. Gdynia Orłowo: Na plażowiczów czeka tam temperatura powietrza rzędu 22°C . Woda osiągnęła poziom 20°C , a prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s .

Na plażowiczów czeka tam temperatura powietrza rzędu . Woda osiągnęła poziom , a prędkość wiatru to zaledwie . Gdynia Redłowo: Warunki są tu niemal identyczne jak w sąsiednim Orłowie – termometry wskazują 22°C w cieniu, woda ma 20°C , a wiatr osiąga prędkość 1 m/s .

Warunki są tu niemal identyczne jak w sąsiednim Orłowie – termometry wskazują w cieniu, woda ma , a wiatr osiąga prędkość . Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża oferuje dziś 21°C w powietrzu i 20°C w wodzie przy bardzo spokojnym wietrze o prędkości 1 m/s.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów przed wyjściem na plażę zadaje sobie pytanie o obecność toksycznych glonów. Mamy jednak doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta i bezpieczna. Warto jednak zachować czujność, ponieważ sytuacja na polskim wybrzeżu bywa zróżnicowana. Choć w innych częściach Pomorza wprowadzono lokalne zakazy kąpieli (np. w Gdańsku Brzeźnie z powodu obecności bakterii coli), Zatoka Gdańska w rejonie Gdyni pozostaje wolna od zagrożeń mikrobiologicznych i ekologicznych. Przed wejściem do wody na innych niestrzeżonych odcinkach wybrzeża zawsze warto zerknąć na oficjalną mapę Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni upływa pod znakiem umiarkowanego ciepła – temperatura powietrza oscyluje wokół 21-22°C, a woda w Zatoce Gdańskiej ma stabilne 20°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) woda jest bardzo spokojna, co stwarza idealne warunki do pływania i zabawy dla najmłodszych. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników i korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, by letni relaks przyniósł nam same miłe wspomnienia.

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