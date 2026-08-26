Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dzięki dobroczynnemu wpływowi wyżu i bardzo spokojnemu morzu, warunki do plażowania w Chałupach są dziś niezwykle sprzyjające. Na monitorowanym kąpielisku panuje pełne bezpieczeństwo, a parametry wody pozwalają na swobodne korzystanie z morskich kąpieli.

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE dla wszystkich spragnionych wypoczynku. Nad bezpieczeństwem czuwają doświadczeni ratownicy, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń oznacza pełną swobodę korzystania z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma obecnie 16°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje płaskie lustro wody i brak wysokich fal. Co równie ważne, oficjalna ocena stanu wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich plażowiczów obawiających się uciążliwych zakwitów wody pod koniec sezonu letniego. Na monitorowanych kąpieliskach w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników jednoznacznie potwierdzają wysoki standard czystości wody, co pozwala na w pełni bezpieczną kąpiel.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa, 26 sierpnia, przynosi nam bardzo spokojną, wyżową aurę. Choć temperatura powietrza na poziomie 19°C i wody sięgająca 16°C przypominają, że wielkimi krokami zbliża się schyłek lata, brak silniejszego wiatru (zaledwie 2 m/s) stwarza idealną okazję do relaksu na plaży. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze weryfikuj kolor flagi na kąpielisku przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do komunikatów oraz zaleceń ratowników.

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