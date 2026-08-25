Koszmarna zemsta 32-latka. Spełnił okrutną groźbę i zabił psa partnerki

Makabra na gdyńskim Oksywiu. Zabił psa rasy shih tzu, by zemścić się na kobiecie

Policjanci z Oksywia interweniowali w jednym z mieszkań na terenie Gdyni. Na miejscu natrafili na martwego psa. Według dotychczasowych ustaleń 32-latek miał wcześniej zapowiadać swojej partnerce, że zabije jej zwierzę. Jak przekazała policja, później rzeczywiście spełnił tę groźbę.

Mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy i usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Przy okazji sprawdzania 32-latka w policyjnych systemach okazało się, że był on również osobą poszukiwaną.

- Do interwencji doszło 18 sierpnia w jednym z mieszkań na terenie Gdyni w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Na miejscu policjanci zabezpieczyli martwego psa rasy shih tzu i wykonali czynności procesowe, w tym wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zgromadzili materiał dowodowy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę – informują policjanci z Gdyni.

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Po zatrzymaniu 32-latek został zabrany na komisariat. Tam przedstawiono mu zarzut dotyczący zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem.

- Podczas sprawdzenia mężczyzny w systemie policyjnym okazało się również, że był poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności. Po zakończeniu czynności został doprowadzony do jednostki penitencjarnej – dodają funkcjonariusze.

Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia.