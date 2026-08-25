Pijany wjechał w autokar do Łeby. W środku było 50 pasażerów

Uderzył oplem w autobus pełen ludzi. Obywatelskie ujęcie pijanego 39-latka

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek, 21 sierpnia, wieczorem we Wrześciu na terenie gminy Wicko. Lęborscy policjanci otrzymali informację o obywatelskim ujęciu kierowcy opla, który wcześniej zderzył się z autobusem. Po kolizji osoby znajdujące się na miejscu zatrzymały 39-latka i uniemożliwiły mu dalszą jazdę. Następnie powiadomiły policję.

Według ustaleń mundurowych 39-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczął wyprzedzanie autobusu przed wzniesieniem. W trakcie manewru zobaczył auto nadjeżdżające z przeciwnej strony. Próbował wrócić na swój pas, jednak podczas zjeżdżania uderzył przodem i prawą stroną opla w tylną część autobusu.

Po zderzeniu wszystkie pojazdy zjechały na pobocze. Uczestnicy zdarzenia podejrzewali, że kierowca opla może być pod wpływem alkoholu, dlatego nie pozwolili mu odjechać i poczekali na przyjazd funkcjonariuszy. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia. 39-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Autobusem w stronę Łeby podróżowało ponad 50 osób. Mimo niebezpiecznej sytuacji nikomu nic się nie stało. Policjanci zatrzymali kierowcę oraz jego prawo jazdy, a opel został zabezpieczony na potrzeby postępowania. Następnie 39-latek trafił do prokuratury.

Nawet 12 lat pozbawienia wolności za wypadek autobusu. Środki zapobiegawcze dla sprawcy

- Usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara nie mniejsza niż 9 miesięcy pozbawienia wolności, a mogąca wynieść nawet 12 lat jak również zakaz prowadzenia pojazdów przez 15 lat. Mężczyzna przed sądem odpowie też za wykroczenia w ruchu drogowym. Powinien się również liczyć z przepadkiem pojazdu albo jego równowartości, obowiązkiem zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 tysięcy złotych oraz nawiązką na rzecz Skarbu Państwa – informują policjanci.

Prokurator zdecydował, że 39-latek będzie pozostawał pod policyjnym dozorem. Zobowiązano go również do wpłacenia 10 tys. zł poręczenia majątkowego. Mężczyzna otrzymał ponadto zakaz opuszczania Polski oraz zakaz wydania mu dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy.

Rozjazd | SPADAJĄCA GWIAZDA MRÓZ-GORGOŃ, SZARLATANI PODATKOWI, UKRAIŃSKI HOŁD ŻURKA.