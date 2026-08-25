Spowiedź przed komunią nie zawsze jest konieczna. Arcybiskup mówi wprost

Czy przed każdą komunią trzeba się spowiadać?

Jak przypomina na łamach portalu Aleteia abp Stanisław Zore, nie ma obowiązku przystępowania do spowiedzi przed każdą mszą świętą i każdorazowym przyjęciem komunii. Kluczowe znaczenie ma to, czy wierny jest świadomy popełnienia grzechu ciężkiego.

Jeżeli takiego grzechu nie ma na sumieniu, może przystąpić do Eucharystii bez wcześniejszego sakramentu pokuty. Dotyczy to również osób, które mają na sumieniu grzechy powszednie.

Wszystko zależy od rodzaju grzechu

W nauczaniu kościoła istotne jest rozróżnienie między grzechem ciężkim a grzechami powszednimi. To właśnie świadomość popełnienia grzechu ciężkiego sprawia, że przed przyjęciem komunii konieczne jest skorzystanie ze spowiedzi.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku grzechów powszednich. Według wyjaśnienia arcybiskupa nie trzeba za każdym razem przystępować z ich powodu do sakramentu pokuty przed mszą.

Jeśli więc ktoś przystępuje do komunii, nie przystępując wcześniej do sakramentu pojednania, nie oznacza, że grzeszy. Kto nie jest świadomy ciężkiego grzechu, może i nawet powinien przystąpić do komunii, ponieważ grzechy powszednie odpuszcza już żal na początku mszy świętej, modlitwa „Panie, nie jestem godzien” przed komunią i sama komunia. Do zdrowego osądu swoich grzechów potrzebna jest jednak dobrze uformowane sumienie. „Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane - wyjaśniał abp Stanisław Zore, metropolita Lublany na portalu pl.aleteia.org.

Zasada przypomniana przez abp Zore może więc być dla części wiernych zaskoczeniem. Sam fakt, że ktoś nie przystąpił wcześniej do konfesjonału, nie oznacza automatycznie, że nie może przyjąć komunii albo że popełnia grzech. Najważniejsza jest świadomość własnego sumienia i odpowiedź na pytanie, czy osoba przystępująca do Eucharystii ma na sumieniu grzech ciężki.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Tych grzechów nie odpuści zwykły ksiądz. Nie ma prawa

8

Kiedy spowiedź przed komunią jest konieczna?

Inaczej należy postąpić w przypadku osoby, która ma świadomość popełnienia grzechu ciężkiego. W takiej sytuacji przed przyjęciem Eucharystii należy najpierw przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Dopiero po spowiedzi i pojednaniu z Bogiem wierny może godnie przyjąć komunię.