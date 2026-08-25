Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Warunki do wypoczynku nad sopockim brzegiem są dziś po prostu znakomite. Bałtyk jest niezwykle spokojny, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń, dzięki czemu na wszystkich stanowiskach powiewają białe flagi. Sopot oferuje obecnie pełną dostępność strzeżonych plaż. Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Sopot - 13-17: Temperatura wody wynosi zachęcające 19°C , przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 2 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Temperatura wody wynosi zachęcające , przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 2 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I: Warunki identyczne – woda ma 19°C , powietrze 18°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Dzisiaj (25 sierpnia) zaplanowano tu kolejne badanie czystości wody, jednak dotychczasowe analizy w pełni potwierdzają jej przydatność do kąpieli.

Warunki identyczne – woda ma , powietrze 18°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Dzisiaj (25 sierpnia) zaplanowano tu kolejne badanie czystości wody, jednak dotychczasowe analizy w pełni potwierdzają jej przydatność do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe II: Bezpieczne warunki i woda o temperaturze 19°C czekają na plażowiczów również w tej części sopockiego wybrzeża.

Bezpieczne warunki i woda o temperaturze czekają na plażowiczów również w tej części sopockiego wybrzeża. Sopot-32A-33: Kąpielisko w rejonie wejścia nr 33 kusi spokojną wodą (19°C) i łagodnym, niemal niewyczuwalnym wietrzykiem (2 m/s).

Kąpielisko w rejonie wejścia nr 33 kusi spokojną wodą (19°C) i łagodnym, niemal niewyczuwalnym wietrzykiem (2 m/s). Sopot-K22: Idealne miejsce na relaks przy molo – woda jest czysta, bezpieczna i ma temperaturę 19°C .

Idealne miejsce na relaks przy molo – woda jest czysta, bezpieczna i ma temperaturę . Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Północna część kurortu również zaprasza do wody. Parametry są tu stabilne – temperatura wody wynosi 19°C, powietrze ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią skutecznie zepsuć urlop nad Bałtykiem. Do plażowiczów docierają jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty sanepidu oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda w kurorcie jest w pełni przejrzysta, czysta i bezpieczna dla zdrowia. Sopot w pełni uporał się z problemami z początku sezonu, a aktualna cyrkulacja wody i sprzyjający wiatr skutecznie zapobiegają gromadzeniu się glonów przy brzegu. Można więc bez obaw korzystać z uroków Zatoki Gdańskiej.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to dopiero zapowiedź znacznie cieplejszych dni – synoptycy prognozują, że nadciągający antycyklon przyniesie w najbliższym czasie gwałtowny wzrost temperatur. Dziś można cieszyć się przyjemnymi 18°C w cieniu (które przy pełnym słońcu i niemal bezwietrznej pogodzie są odczuwane jako znacznie wyższe) oraz wodą w Bałtyku o temperaturze 19°C. Pamiętać należy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze trzeba spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Choć dziś warunki są idealne, sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Warto słuchać poleceń ratowników i korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, aby letni wypoczynek był nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny!

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