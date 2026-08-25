Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Po niedawnym załamaniu pogody warunki na większości gdańskich plaż są już stabilne i sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Oto kąpieliska, na których można dziś bezpiecznie wchodzić do wody:

Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 19°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr jest bezwietrzny ( 0 m/s ). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr jest bezwietrzny ( ). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdańsk Stogi – termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr nie wieje ( 0 m/s ), a woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

– termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Wiatr nie wieje ( ), a woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Gdańsk Sobieszewo – na plaży odnotowano 19°C , natomiast woda ma 18°C . Przy braku wiatru ( 0 m/s ) panują tu świetne warunki do rekreacji.

– na plaży odnotowano , natomiast woda ma . Przy braku wiatru ( ) panują tu świetne warunki do rekreacji. Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza to 18°C , a wody 18°C . Wiatr wynosi 0 m/s , co sprzyja spokojnemu plażowaniu.

– temperatura powietrza to , a wody . Wiatr wynosi , co sprzyja spokojnemu plażowaniu. Gdańsk Jelitkowo – powietrze jest nieco chłodniejsze i wynosi 15°C , jednak woda ma przyjemne 18°C . Brak wiatru ( 0 m/s ) ułatwia relaks nad brzegiem.

– powietrze jest nieco chłodniejsze i wynosi , jednak woda ma przyjemne . Brak wiatru ( ) ułatwia relaks nad brzegiem. Gdańsk Świbno – powietrze ma 16°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s (uwaga: są to dane z ostatniego pomiaru przeprowadzonego 24 sierpnia, jednak woda jest oceniona jako zdatna do kąpieli).

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Choć sztorm na Bałtyku powoli odpuszcza, w niektórych miejscach silne falowanie wciąż stanowi poważne zagrożenie. Wywieszono tam czerwoną flagę:

Gdańsk Orle – kąpielisko zostało zamknięte ze względu na fale przekraczające 70 cm oraz silne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Warunki na brzegu to: temperatura powietrza 17°C, wody 16°C, bezwietrznie (0 m/s).

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają, że stan sanitarny jest bez zarzutu, a woda w dopuszczonych miejscach jest całkowicie bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorkowa pogoda w Gdańsku zachęca do spacerów i wypoczynku – temperatura powietrza waha się od 15°C do 19°C, a woda w Zatoce ma stabilne 16–19°C. Choć wiatr niemal całkowicie ustał, morze po niedawnym sztormie wciąż potrafi być nieprzewidywalne. Dlatego najważniejszą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowników. Pamiętaj: czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dbaj o życie swoje i swoich bliskich!

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