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Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż
Po niedawnym załamaniu pogody warunki na większości gdańskich plaż są już stabilne i sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Oto kąpieliska, na których można dziś bezpiecznie wchodzić do wody:
- Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr jest bezwietrzny (0 m/s). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Gdańsk Stogi – termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr nie wieje (0 m/s), a woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.
- Gdańsk Sobieszewo – na plaży odnotowano 19°C, natomiast woda ma 18°C. Przy braku wiatru (0 m/s) panują tu świetne warunki do rekreacji.
- Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza to 18°C, a wody 18°C. Wiatr wynosi 0 m/s, co sprzyja spokojnemu plażowaniu.
- Gdańsk Jelitkowo – powietrze jest nieco chłodniejsze i wynosi 15°C, jednak woda ma przyjemne 18°C. Brak wiatru (0 m/s) ułatwia relaks nad brzegiem.
- Gdańsk Świbno – powietrze ma 16°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s (uwaga: są to dane z ostatniego pomiaru przeprowadzonego 24 sierpnia, jednak woda jest oceniona jako zdatna do kąpieli).
Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku
Choć sztorm na Bałtyku powoli odpuszcza, w niektórych miejscach silne falowanie wciąż stanowi poważne zagrożenie. Wywieszono tam czerwoną flagę:
- Gdańsk Orle – kąpielisko zostało zamknięte ze względu na fale przekraczające 70 cm oraz silne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Warunki na brzegu to: temperatura powietrza 17°C, wody 16°C, bezwietrznie (0 m/s).
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają, że stan sanitarny jest bez zarzutu, a woda w dopuszczonych miejscach jest całkowicie bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Wtorkowa pogoda w Gdańsku zachęca do spacerów i wypoczynku – temperatura powietrza waha się od 15°C do 19°C, a woda w Zatoce ma stabilne 16–19°C. Choć wiatr niemal całkowicie ustał, morze po niedawnym sztormie wciąż potrafi być nieprzewidywalne. Dlatego najważniejszą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowników. Pamiętaj: czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dbaj o życie swoje i swoich bliskich!