Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dla każdego, kto planuje wtorkowy relaks nad wodą, mamy doskonałe informacje – oba oficjalne kąpieliska w Rewie są dzisiaj otwarte i w pełni bezpieczne. Po ostatnich zawirowaniach pogodowych warunki wiatrowe uległy radykalnej poprawie, a na masztach ratowniczych nie wiszą żadne czerwone flagi. Woda w obu miejscach została sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli.

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: woda jest w pełni bezpieczna do kąpieli, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków tego wyjątkowego miejsca.

woda jest w pełni bezpieczna do kąpieli, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków tego wyjątkowego miejsca. Rewa od strony Zatoki Puckiej: również tutaj warunki są stabilne, woda spełnia wszelkie normy sanitarne i zaprasza do odpoczynku.

Warto docenić tutejszą infrastrukturę – Rewa słynie z innowacyjnych udogodnień, takich jak nowoczesny system Seatrac ułatwiający wejście do wody osobom z niepełnosprawnościami. To sprawia, że tutejsze plaże są przyjazne i dostępne dla każdego, bez względu na ograniczenia ruchowe.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu urlopowiczom, jednak w Rewie nie ma powodów do obaw. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest wolna od niebezpiecznych mikroorganizmów i w pełni zdatna do kąpieli. Można więc bezpiecznie zanurzyć się w falach bez strachu o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja raczej spokojnemu spacerowaniu i rześkim kąpielom niż wielogodzinnemu opalaniu. Temperatura powietrza wynosi 16°C, natomiast woda w morzu jest nieco cieplejsza i ma 18°C. Największym atutem jest jednak niemal bezwietrzna pogoda – prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s, co po niedawnych sztormowych podmuchach gwarantuje wyjątkowo płaską taflę wody. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego wczasowicza: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, dlatego zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

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