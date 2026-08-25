Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-25 9:44

Po burzowym i niespokojnym początku tygodnia, wtorek 25 sierpnia przynosi do Rewy upragnioną stabilizację, choć poranek przywitał mieszkańców i turystów gęstymi mgłami, przed którymi ostrzegał IMGW. Choć temperatura powietrza odczuwalnie spadła, to wiatr niemal całkowicie ucichł, co stwarza doskonałe, bezpieczne warunki do rekreacji na tutejszych plażach. Zarówno kąpielisko od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej są dziś w pełni otwarte dla miłośników morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem. O warunkach kąpieli w Rewie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dla każdego, kto planuje wtorkowy relaks nad wodą, mamy doskonałe informacje – oba oficjalne kąpieliska w Rewie są dzisiaj otwarte i w pełni bezpieczne. Po ostatnich zawirowaniach pogodowych warunki wiatrowe uległy radykalnej poprawie, a na masztach ratowniczych nie wiszą żadne czerwone flagi. Woda w obu miejscach została sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli.

  • Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: woda jest w pełni bezpieczna do kąpieli, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków tego wyjątkowego miejsca.
  • Rewa od strony Zatoki Puckiej: również tutaj warunki są stabilne, woda spełnia wszelkie normy sanitarne i zaprasza do odpoczynku.

Warto docenić tutejszą infrastrukturę – Rewa słynie z innowacyjnych udogodnień, takich jak nowoczesny system Seatrac ułatwiający wejście do wody osobom z niepełnosprawnościami. To sprawia, że tutejsze plaże są przyjazne i dostępne dla każdego, bez względu na ograniczenia ruchowe.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu urlopowiczom, jednak w Rewie nie ma powodów do obaw. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest wolna od niebezpiecznych mikroorganizmów i w pełni zdatna do kąpieli. Można więc bezpiecznie zanurzyć się w falach bez strachu o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja raczej spokojnemu spacerowaniu i rześkim kąpielom niż wielogodzinnemu opalaniu. Temperatura powietrza wynosi 16°C, natomiast woda w morzu jest nieco cieplejsza i ma 18°C. Największym atutem jest jednak niemal bezwietrzna pogoda – prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s, co po niedawnych sztormowych podmuchach gwarantuje wyjątkowo płaską taflę wody. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego wczasowicza: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, dlatego zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu