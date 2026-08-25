Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Dla wszystkich wypoczywających na Mierzei Wiślanej mamy znakomite wiadomości – oba strzeżone kąpieliska w Stegnie są dzisiaj całkowicie otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Po okresie chłodniejszej aury, Bałtyk u wybrzeży Stegny jest wyjątkowo spokojny, co potwierdzają poranne pomiary ratowników. Warunki sprzyjają zarówno rodzinnemu wypoczynkowi, jak i bezpiecznemu wchodzeniu do wody.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Stegnie na dzień 25 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko Stegna I: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 16°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Oficjalne badanie czystości wody z 19 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Oficjalne badanie czystości wody z 19 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko Stegna II: Podobnie jak na sąsiedniej plaży, tutaj również kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 16°C, wody 18°C, a wiatr wynosi 1 m/s. Ostatnia ocena jakości wody z 19 sierpnia gwarantuje bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Warto skorzystać z tych spokojnych warunków, zanim pod koniec tygodnia silniejszy wiatr wschodni zacznie mocniej falować morze. Tak mała prędkość wiatru (1 m/s) to rzadkość na otwartym wybrzeżu, co stwarza idealne warunki dla najmłodszych plażowiczów.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla miłośników morskich kąpieli – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno Kąpielisko Stegna I, jak i Kąpielisko Stegna II posiadają aktualne, pozytywne oceny przydatności wody do kąpieli. Woda jest czysta i bezpieczna, a brak silnych upałów w ostatnich dniach skutecznie zapobiegł namnażaniu się tych niebezpiecznych mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze 16°C w powietrzu i 18°C w wodzie to dopiero zapowiedź znacznie cieplejszych dni. Z prognoz wynika, że od dziś nad Polskę nadciąga silne ocieplenie, określane jako kopuła ciepła, dzięki któremu temperatura w kraju w kolejnych dniach poszybuje w górę. Choć rano mogą pojawiać się mgły, to nadchodzący czas zapowiada się wyśmienicie dla wszystkich, którzy zaplanowali końcówkę wakacji nad Bałtykiem. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody spoglądaj na maszt ratowniczy. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem profesjonalistów, ale warunki na morzu potrafią zmienić się dynamicznie – słuchajmy więc poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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