Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-25 9:40

Koniec wakacji na Mierzei Wiślanej przynosi stabilną i bezpieczną aurę dla wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić czas nad wodą. Choć we wtorek, 25 sierpnia, pogoda wita nas jeszcze umiarkowanymi temperaturami, to nad Polskę nadciąga już zapowiadana przez synoptyków kopuła ciepła, która w najbliższych dniach przyniesie powrót letnich upałów. Dziś na plażowiczów w Stegnie czekają w pełni bezpieczne i otwarte kąpieliska, a spokojne morze zachęca do relaksu.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Stegnie. O bezpieczeństwie kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Dla wszystkich wypoczywających na Mierzei Wiślanej mamy znakomite wiadomości – oba strzeżone kąpieliska w Stegnie są dzisiaj całkowicie otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Po okresie chłodniejszej aury, Bałtyk u wybrzeży Stegny jest wyjątkowo spokojny, co potwierdzają poranne pomiary ratowników. Warunki sprzyjają zarówno rodzinnemu wypoczynkowi, jak i bezpiecznemu wchodzeniu do wody.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Stegnie na dzień 25 sierpnia 2026 roku:

  • Kąpielisko Stegna I: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 16°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Oficjalne badanie czystości wody z 19 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.
  • Kąpielisko Stegna II: Podobnie jak na sąsiedniej plaży, tutaj również kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 16°C, wody 18°C, a wiatr wynosi 1 m/s. Ostatnia ocena jakości wody z 19 sierpnia gwarantuje bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Warto skorzystać z tych spokojnych warunków, zanim pod koniec tygodnia silniejszy wiatr wschodni zacznie mocniej falować morze. Tak mała prędkość wiatru (1 m/s) to rzadkość na otwartym wybrzeżu, co stwarza idealne warunki dla najmłodszych plażowiczów.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla miłośników morskich kąpieli – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno Kąpielisko Stegna I, jak i Kąpielisko Stegna II posiadają aktualne, pozytywne oceny przydatności wody do kąpieli. Woda jest czysta i bezpieczna, a brak silnych upałów w ostatnich dniach skutecznie zapobiegł namnażaniu się tych niebezpiecznych mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze 16°C w powietrzu i 18°C w wodzie to dopiero zapowiedź znacznie cieplejszych dni. Z prognoz wynika, że od dziś nad Polskę nadciąga silne ocieplenie, określane jako kopuła ciepła, dzięki któremu temperatura w kraju w kolejnych dniach poszybuje w górę. Choć rano mogą pojawiać się mgły, to nadchodzący czas zapowiada się wyśmienicie dla wszystkich, którzy zaplanowali końcówkę wakacji nad Bałtykiem. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody spoglądaj na maszt ratowniczy. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem profesjonalistów, ale warunki na morzu potrafią zmienić się dynamicznie – słuchajmy więc poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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