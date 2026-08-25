Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Choć nad lądem warunki mogą wydawać się zachęcające, to sytuacja w pasie przybrzeżnym wciąż jest dynamiczna i niebezpieczna. Morze po ostatnich sztormowych dniach pozostaje mocno wzburzone, co zmusiło ratowników do podjęcia radykalnych kroków w celu ochrony zdrowia i życia turystów.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których obowiązuje czerwona flaga:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – ZAMKNIĘTE. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest wysoka fala. Warto zauważyć, że choć aktualna prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, to na morzu wciąż utrzymuje się tzw. martwa fala (fala powypadkowa), która generuje silne i zdradliwe prądy wsteczne. Ostatni pomiar warunków przeprowadzono 25 sierpnia 2026 roku.

Należy pamiętać, że woda w kąpielisku jest mikrobiologicznie przydatna do kąpieli (potwierdzono to w badaniu z dnia 19 sierpnia 2026 roku). Jedynym powodem zakazu jest zatem bezpośrednie zagrożenie mechaniczne wywołane przez żywioł wodny, a nie zanieczyszczenie chemiczne czy biologiczne.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez służby sanitarne, potwierdza, że woda jest w pełni czysta i bezpieczna pod względem mikrobiologicznym. Gdy tylko opadną wysokie fale, będzie można bez przeszkód korzystać z kąpieli morskich.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja raczej spacerom i plażowaniu na piasku niż kąpielom. Temperatura powietrza wynosi 17°C, z kolei woda w Bałtyku ma 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s sprawia, że odczuwalny chłód jest mniejszy, jednak to właśnie fale stanowią kluczowe zagrożenie.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku: Pamiętaj, aby zawsze przed wejściem na plażę sprawdzić kolor flagi powiewającej na maszcie ratowniczym. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – nawet jeśli wydaje Ci się, że świetnie radzisz sobie z falami. Słuchaj poleceń ratowników, którzy dbają o Twoje bezpieczeństwo, i nie ryzykuj życia dla chwilowej zabawy w morzu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie