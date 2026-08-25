Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Planujący wtorkowy relaks nad wodą muszą zweryfikować swoje plany. Choć temperatura powietrza wynosi przyjemne 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, to stan morza po przejściu niedawnego frontu atmosferycznego wymusił podjęcie radykalnych kroków. Ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich głównych wejściach na plażę. Oznacza to całkowity zakaz kąpieli.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk ze względu na wysoką falę:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko całkowicie zamknięte z powodu wysokiej fali. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s.

Kąpielisko całkowicie zamknięte z powodu wysokiej fali. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Wejście na plażę nr 23: Czerwona flaga z powodu groźnych fal. Warunki są identyczne: temperatura wody i powietrza to 18°C przy spokojnym wietrze 3 m/s.

Czerwona flaga z powodu groźnych fal. Warunki są identyczne: temperatura wody i powietrza to 18°C przy spokojnym wietrze 3 m/s. Wejście na plażę nr 25: Tutaj również obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody ze względu na wysokie fale. Temperatura otoczenia oraz Bałtyku wynosi 18°C, a wiatr osiąga 3 m/s.

Warto pamiętać, że niska prędkość wiatru na brzegu bywa zdradliwa. Po silnym sztormie fale potrafią utrzymywać się przez wiele godzin, a silne prądy wsteczne pod wodą stanowią niewidzialne niebezpieczeństwo dla każdego, kto zaryzykuje wejście do morza.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób obawiających się letnich zakwitów bakterii. Zgodnie z najnowszymi oficjalnymi ocenami jakości wody, woda na wszystkich trzech monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze jest w pełni przydatna do kąpieli. Na żadnym z tych stanowisk nie odnotowano obecności sinic, co oznacza, że gdy tylko opadną fale i poprawią się warunki nautyczne, będzie można bezpiecznie i bez obaw wejść do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Jastrzębiej Górze to klasyczna pogoda na spacery i zbieranie bursztynów wyrzuconych przez sztorm. Temperatura powietrza wynosząca 18°C oraz delikatny wiatr stwarzają idealne warunki do pieszych wędrówek wzdłuż urokliwego klifu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli morze wydaje się spokojniejsze z brzegu, ratownicy dysponują pełną wiedzą o niebezpiecznych prądach podwodnych. Słuchajmy ich poleceń i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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