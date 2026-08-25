Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla osób poszukujących ucieczki od tłumów i silnych fal, tutejsze wybrzeże oferuje idealne warunki do rekreacji. Zatoka Pucka słynie z tego, że woda jest tu płytka i szybko się nagrzewa, co czyni ją idealnym miejscem również dla rodzin z dziećmi. Co ważne, w sąsiedniej Rewie zaprezentowano niedawno nowoczesne rozwiązania zwiększające dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się turystyka bez barier w całej gminie Kosakowo.

Dziś w Mechelinkach możemy bezpiecznie korzystać z uroków nadmorskiego wypoczynku. Na kąpielisku nie obowiązują żadne zakazy, a parametry prezentują się następująco:

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (na podstawie oficjalnej oceny stanu wody z 21 sierpnia 2026 r.). Temperatura wody wynosi przyjemne 18°C, a powietrza 16°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje płaską jak stół taflę wody.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią skutecznie popsuć wakacyjne plany. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają najświeższe kontrole stanu wody. Sytuacja w całej Zatoce Gdańskiej i Puckiej jest pod tym względem stabilna, a woda pozostaje czysta i bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 25 sierpnia w Mechelinkach panują dobre warunki do spacerów i spokojnego brodzenia w wodzie, która przy temperaturze 18°C jest cieplejsza od otaczającego powietrza (16°C). Bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że odczucie chłodu jest minimalne, a nad zatoką panuje błogi spokój.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Złota zasada każdego plażowicza to bezwzględne przestrzeganie wskazań flagi wywieszonej przez ratowników oraz stosowanie się do ich poleceń. Warunki na morzu potrafią zmienić się gwałtownie, dlatego przed każdym wejściem do wody należy upewnić się, czy kąpielisko nadal pozostaje otwarte.

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