Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla wszystkich osób spędzających końcówkę tegorocznych wakacji na Mierzei Wiślanej są to doskonałe wiadomości. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie wywieszono dziś czerwonej flagi, co oznacza brak jakichkolwiek zakazów kąpieli. Choć temperatura powietrza wynosi obecnie umiarkowane 18°C, to Bałtyk zaskakuje pozytywnie – woda ma aż 19°C, co czyni ją cieplejszą od otoczenia. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s) panują wyśmienite warunki do pływania i rekreacji.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie spędzić czas:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C, wiatr 2 m/s.

Wszystkie te plaże oferują doskonałe warunki do relaksu, zwłaszcza po niedawnym, pełnym atrakcji weekendzie z „Projektem Plaża”, który gościł w Krynicy Morskiej. Pod koniec sierpnia, gdy na plażach panuje nieco większy spokój, warto wykorzystać sprzyjającą aurę na spokojny wypoczynek.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Pojawiła się bardzo dobra wiadomość dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które w sezonie letnim potrafią pokrzyżować plany urlopowiczów nad Bałtykiem. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 21 sierpnia, jednoznacznie potwierdza, że woda na plażach „Bulwar Słoneczny 1”, „Bulwar Słoneczny 2”, „Korczaka” oraz „Port” jest w pełni przydatna do kąpieli. Można zatem bez żadnych obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej charakteryzuje się stabilną, bezwietrzną aurą z temperaturą powietrza oscylującą wokół 18°C i przyjemną wodą o temperaturze 19°C. Mimo tak sprzyjających warunków, na plaży zawsze należy zachować czujność. Kluczową zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest to, by zawsze sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów dyżurujących ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą to absolutny priorytet, bez względu na to, jak łagodne i przyjazne wydaje się morze.

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