Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie dziś zamknięte

Czerwona flaga powiewa dzisiaj na każdym stanowisku ratowniczym w tym rejonie. Choć pogoda zachęca do spacerów, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2–3 m/s, to wysoka fala i niebezpieczne prądy wsteczne stanowią zbyt duże ryzyko dla kąpiących się. Jest to bezpośrednie następstwo silnego sztormu z ostatnich dni, który mocno wzburzył wody Bałtyku.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami pogodowymi:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 16°C, a słaby wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda jest biologicznie czysta (ocena z 19 sierpnia), jednak kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokiej fali.

temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 16°C, a słaby wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda jest biologicznie czysta (ocena z 19 sierpnia), jednak kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko nieczynne z powodu wysokiej fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia).

temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko nieczynne z powodu wysokiej fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia). Władysławowo – wejście na plażę nr 6: temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Obowiązuje zakaz kąpieli z powodu falowania (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia).

temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Obowiązuje zakaz kąpieli z powodu falowania (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia). Władysławowo – wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Czerwona flaga z powodu wysokiej fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 21 sierpnia).

temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Czerwona flaga z powodu wysokiej fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 21 sierpnia). Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko zamknięte z powodu fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia).

temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko zamknięte z powodu fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia). Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Czerwona flaga z powodu wysokiej fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia).

temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Czerwona flaga z powodu wysokiej fali (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia). Chłapowo – wejście na plażę nr 14: temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko zamknięte z powodu falowania (woda przydatna do kąpieli wg oceny z 19 sierpnia).

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dotyczące stanu fitosanitarnego wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone w dniach 19 i 21 sierpnia, potwierdzają, że pod względem biologicznym woda w Bałtyku jest w pełni przydatna do kąpieli. Jedyną barierą uniemożliwiającą bezpieczne wejście do morza są obecnie warunki fizyczne, czyli wysokie fale będące pozostałością po niedawnym załamaniu pogody i sztormie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień (25 sierpnia) przynosi umiarkowane temperatury powietrza oscylujące wokół 17°C – 19°C, podczas gdy temperatura wody wynosi od 16°C do 18°C. Choć słaby wiatr o prędkości 2–3 m/s może stwarzać pozory spokojnej aury, to stan morza pozostaje bardzo groźny. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nigdy nie ignorujmy poleceń ratowników i nie wchodźmy do wzburzonej wody – nawet z pozoru łagodna fala przy brzegu może kryć niebezpieczne i silne prądy wsteczne, które z łatwością wciągają w głąb morza.

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