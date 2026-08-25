Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Wszystkie trzy monitorowane strefy kąpielowe w Łebie są dziś otwarte dla turystów. Warunki do kąpieli są stabilne, a woda w morzu – co ciekawe – jest cieplejsza niż otaczające nas powietrze! Oto szczegółowy wykaz kąpielisk i panujących na nich warunków:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi przyjemne 19°C , podczas gdy temperatura powietrza to 16°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak falowania. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 13 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi przyjemne , podczas gdy temperatura powietrza to . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak falowania. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 13 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: Kąpielisko jest otwarte . Warunki termiczne są identyczne jak na sąsiedniej plaży – woda ma 19°C , a powietrze 16°C . Niemal niewyczuwalny wiatr ( 1 m/s ) gwarantuje spokojne morze. Jakość wody, zbadana ostatnio 13 sierpnia, jest bez zarzutu i woda nadaje się do kąpieli.

Kąpielisko jest . Warunki termiczne są identyczne jak na sąsiedniej plaży – woda ma , a powietrze . Niemal niewyczuwalny wiatr ( ) gwarantuje spokojne morze. Jakość wody, zbadana ostatnio 13 sierpnia, jest bez zarzutu i woda nadaje się do kąpieli. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na pozostałych kąpieliskach, temperatura wody utrzymuje się na poziomie 19°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C i wietrze o sile 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne na podstawie oceny z 13 sierpnia.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna dla kąpiących się. Oficjalne raporty sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że cały pas otwartego Bałtyku jest obecnie wolny od tego problemu, w przeciwieństwie do niektórych okresowych zamknięć w innych częściach wybrzeża na początku sezonu. Możecie więc bez obaw korzystać z uroków łebskich plaż i cieszyć się rześką kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż pod koniec sierpnia termometry wskazują rześkie 16°C w powietrzu, to Bałtyk o temperaturze 19°C wciąż kusi śmiałków. Sprzyja temu bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 1 m/s, który sprawia, że morze jest gładkie jak lustro. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie plażowicza: mimo świetnych warunków, zawsze przed wejściem do wody sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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