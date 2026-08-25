Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Ratownicy nie mieli dziś powodów do wywieszania czerwonych flag, co oznacza, że na każdym z gdyńskich kąpielisk wejdziemy bezpiecznie do wody. Gładka tafla morza i minimalny wiatr sprzyjają rekreacji wodnej. Oto szczegółowy wykaz warunków na poszczególnych plażach:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z minimalną prędkością . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża oferuje dziś wodę o temperaturze aż 19°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C . Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( 1 m/s ), a woda jest czysta i bezpieczna.

Najpopularniejsza miejska plaża oferuje dziś wodę o temperaturze aż przy temperaturze powietrza wynoszącej . Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( ), a woda jest czysta i bezpieczna. Gdynia Redłowo: Tutaj odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 19°C , a wody 18°C . Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s , co gwarantuje brak fal. Badania potwierdzają wysoką jakość wody.

Tutaj odnotowano temperaturę powietrza na poziomie , a wody . Prędkość wiatru to zaledwie , co gwarantuje brak fal. Badania potwierdzają wysoką jakość wody. Gdynia Orłowo: Malownicze kąpielisko pod klifem wita temperaturą powietrza 18°C i wody 18°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że woda jest niezwykle spokojna.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich udręk związanych z zakwitami glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano dziś obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników jednoznacznie potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i w pełni przydatna do bezpiecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Gdyni to prawdziwa gratka dla osób szukających wytchnienia od silnych podmuchów wiatru. Średnia temperatura powietrza na plażach waha się od 16°C do 20°C, podczas gdy woda w zatoce utrzymuje stabilne i bardzo przyjemne 18°C–19°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że woda jest wyjątkowo spokojna. Choć dzisiejsza pogoda zachęca do beztroski, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

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