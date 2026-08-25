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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Ratownicy nie mieli dziś powodów do wywieszania czerwonych flag, co oznacza, że na każdym z gdyńskich kąpielisk wejdziemy bezpiecznie do wody. Gładka tafla morza i minimalny wiatr sprzyjają rekreacji wodnej. Oto szczegółowy wykaz warunków na poszczególnych plażach:
- Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.
- Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża oferuje dziś wodę o temperaturze aż 19°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C. Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny (1 m/s), a woda jest czysta i bezpieczna.
- Gdynia Redłowo: Tutaj odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 19°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak fal. Badania potwierdzają wysoką jakość wody.
- Gdynia Orłowo: Malownicze kąpielisko pod klifem wita temperaturą powietrza 18°C i wody 18°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że woda jest niezwykle spokojna.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich udręk związanych z zakwitami glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano dziś obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników jednoznacznie potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i w pełni przydatna do bezpiecznych kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Gdyni to prawdziwa gratka dla osób szukających wytchnienia od silnych podmuchów wiatru. Średnia temperatura powietrza na plażach waha się od 16°C do 20°C, podczas gdy woda w zatoce utrzymuje stabilne i bardzo przyjemne 18°C–19°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że woda jest wyjątkowo spokojna. Choć dzisiejsza pogoda zachęca do beztroski, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.