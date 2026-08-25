Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Po przejściowych zawirowaniach pogodowych sytuacja nad morzem całkowicie się ustabilizowała. Na turystów czeka dziś idealnie spokojna tafla wody. We wszystkich wyznaczonych strefach bezpiecznej kąpieli ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag, co oznacza, że wchodzenie do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki panujące na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s, co stwarza świetne warunki do rekreacji. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej przydatność do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s, co stwarza świetne warunki do rekreacji. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej przydatność do kąpieli. Rowy Wschód Słowińskie II: identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży wschodniej – 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s). Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych.

identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży wschodniej – 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s). Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych. Rowy Zachód Apator: na tym zachodnim kąpielisku termometry wskazują 17°C w powietrzu, podczas gdy woda ma 18°C. Delikatny wiatr (1 m/s) sprzyja spokojnemu plażowaniu.

na tym zachodnim kąpielisku termometry wskazują 17°C w powietrzu, podczas gdy woda ma 18°C. Delikatny wiatr (1 m/s) sprzyja spokojnemu plażowaniu. Rowy Zachód Centralne: jedno z najpopularniejszych miejsc w Rowach wita dziś plażowiczów temperaturą powietrza 18°C oraz wody 18°C. Warunki wiatrowe są doskonałe (1 m/s), a woda jest w pełni bezpieczna.

jedno z najpopularniejszych miejsc w Rowach wita dziś plażowiczów temperaturą powietrza 18°C oraz wody 18°C. Warunki wiatrowe są doskonałe (1 m/s), a woda jest w pełni bezpieczna. Rowy Zachód Domki Letniskowe: temperatura powietrza to 17°C, a wody 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 1 m/s można cieszyć się wyjątkowo spokojnym morzem.

temperatura powietrza to 17°C, a wody 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 1 m/s można cieszyć się wyjątkowo spokojnym morzem. Rowy Zachód Radomsko: przyjemne 17°C na brzegu oraz 18°C w wodzie. Brak fali i minimalny ruch powietrza (1 m/s) gwarantują bezpieczne warunki dla najmłodszych.

przyjemne 17°C na brzegu oraz 18°C w wodzie. Brak fali i minimalny ruch powietrza (1 m/s) gwarantują bezpieczne warunki dla najmłodszych. Rowy Zachód Słoneczko: warunki identyczne jak na pozostałych zachodnich plażach – powietrze 17°C, woda 18°C, wiatr 1 m/s. Wszystkie badania potwierdzają znakomitą jakość wody.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących urlop nad polskim morzem, zakwity sinic są największym zmartwieniem, zwłaszcza w cieplejszych okresach lata. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w okolicy – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli. Brak silnego nasłonecznienia i umiarkowane temperatury skutecznie zapobiegają rozwojowi tych uciążliwych mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach to idealny czas na relaks nad brzegiem morza, bez obaw o porywisty wiatr czy wysokie, niebezpieczne fale. Choć temperatura powietrza oscylująca wokół 17-18°C może wydawać się umiarkowana, to w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (1 m/s) stwarza ona bardzo komfortowe warunki do spacerów i odpoczynku na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na maszcie ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek ratowników WOPR pracujących na plaży. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje, że letni urlop upłynie pod znakiem wyłącznie dobrych wspomnień.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie