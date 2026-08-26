Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Planując dzisiejszy relaks nad wodą, nie musisz martwić się o zakazy. Jedyne oficjalne kąpielisko w tej urokliwej miejscowości jest w pełni otwarte i bezpieczne dla odwiedzających. Warunki sprzyjają rekreacji, a brak silnego wiatru gwarantuje bardzo spokojną taflę wody.

Oto szczegółowe warunki panujące dzisiaj na plaży:

Kąpielisko Mechelinki – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Dzisiejsze pomiary wskazują na bardzo spokojne warunki, a brak czerwonej flagi na maszcie oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków morza. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody została przeprowadzona 21 sierpnia i potwierdziła najwyższą jakość wody.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Choć w pierwszej połowie sierpnia turyści musieli mierzyć się z uciążliwym zakwitem sinic, który na pewien czas wykluczył kąpielisko z użytku, obecnie sytuacja jest całkowicie opanowana. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano zakwitu sinic, co oficjalnie potwierdzają ostatnie badania laboratoryjne. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi spokojną, choć rześką aurę idealną na spacer lub łagodne hartowanie organizmu. Oto aktualne parametry pogodowe:

Temperatura powietrza: 17°C

17°C Temperatura wody: 18°C

18°C Prędkość wiatru: zaledwie 2 m/s (praktycznie bezwietrznie, co minimalizuje powstawanie fal)

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na maszcie oraz stosuj się do wszelkich poleceń i komunikatów ratowników WOPR na kąpielisku. Nawet przy tak spokojnej pogodzie i czystej wodzie, Twoje bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu.

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