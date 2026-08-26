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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Dla każdego, kto chce wykorzystać ostatnie tchnienie lata, Gdynia przygotowała doskonałe warunki. Wszystkie cztery strzeżone plaże są obecnie w pełni bezpieczne, a ratownicy Gdyńskiego Centrum Sportu czuwają nad bezpieczeństwem plażowiczów w godzinach od 9:30 do 17:30. Morze jest bardzo spokojne, a niemal bezwietrzna aura stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Gdyni:
- Gdynia Babie Doły: Woda na tym kąpielisku jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma równe 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje płaską taflę wody.
- Gdynia Orłowo: Klasyczne, urokliwe kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza na poziomie 18°C i nieco cieplejszą wodą o temperaturze aż 19°C. Bardzo łagodny wiatr osiąga prędkość jedynie 1 m/s.
- Gdynia Redłowo: Na plaży w Redłowie odnotowano temperaturę powietrza wynoszącą 18°C. Woda zachęca temperaturą 18°C, a wiatr jest bardzo delikatny i wynosi 2 m/s.
- Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża notuje temperaturę powietrza na poziomie 17°C, jednak woda jest tu wyjątkowo przyjemna i ma aż 19°C. Prędkość wiatru to jedyne 2 m/s.
Wszystkie kąpieliska pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 19 sierpnia potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Oznacza to brak jakichkolwiek ograniczeń sanitarnych.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności sinic. Choć w cieplejszych okresach sezonu Zatoka Gdańska bywa narażona na nagłe pojawienie się cyjanobakterii, obecny koniec sierpnia jest pod tym względem wyjątkowo łaskawy. Woda na wszystkich plażach zachowuje wysoką przejrzystość i jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Sytuacja ta jest stale monitorowana przez ratowników oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Końcówka sierpnia w Gdyni oferuje stabilną i przyjemną aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 17–18°C oraz wyjątkowo ciepłą jak na tę porę roku wodą w Zatoce Gdańskiej, osiągającą 18–19°C. Niemal bezwietrzna pogoda (wiatr o sile od 1 do 2 m/s) sprzyja spokojnemu wypoczynkowi bez uciążliwych fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do wywieszonych flag. Choć dziś na wszystkich gdyńskich plażach powiewają bezpieczne białe flagi, warunki atmosferyczne i stan wody mogą ulec dynamicznej zmianie, dlatego zawsze warto rzucić okiem na maszt ratowniczy po przybyciu na plażę.