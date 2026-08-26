Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dla każdego, kto chce wykorzystać ostatnie tchnienie lata, Gdynia przygotowała doskonałe warunki. Wszystkie cztery strzeżone plaże są obecnie w pełni bezpieczne, a ratownicy Gdyńskiego Centrum Sportu czuwają nad bezpieczeństwem plażowiczów w godzinach od 9:30 do 17:30. Morze jest bardzo spokojne, a niemal bezwietrzna aura stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Gdyni:

Gdynia Babie Doły: Woda na tym kąpielisku jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda w Bałtyku ma równe 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie 1 m/s , co gwarantuje płaską taflę wody.

Woda na tym kąpielisku jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma równe . Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie , co gwarantuje płaską taflę wody. Gdynia Orłowo: Klasyczne, urokliwe kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza na poziomie 18°C i nieco cieplejszą wodą o temperaturze aż 19°C . Bardzo łagodny wiatr osiąga prędkość jedynie 1 m/s .

Klasyczne, urokliwe kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza na poziomie i nieco cieplejszą wodą o temperaturze aż . Bardzo łagodny wiatr osiąga prędkość jedynie . Gdynia Redłowo: Na plaży w Redłowie odnotowano temperaturę powietrza wynoszącą 18°C . Woda zachęca temperaturą 18°C , a wiatr jest bardzo delikatny i wynosi 2 m/s .

Na plaży w Redłowie odnotowano temperaturę powietrza wynoszącą . Woda zachęca temperaturą , a wiatr jest bardzo delikatny i wynosi . Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża notuje temperaturę powietrza na poziomie 17°C, jednak woda jest tu wyjątkowo przyjemna i ma aż 19°C. Prędkość wiatru to jedyne 2 m/s.

Wszystkie kąpieliska pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 19 sierpnia potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Oznacza to brak jakichkolwiek ograniczeń sanitarnych.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności sinic. Choć w cieplejszych okresach sezonu Zatoka Gdańska bywa narażona na nagłe pojawienie się cyjanobakterii, obecny koniec sierpnia jest pod tym względem wyjątkowo łaskawy. Woda na wszystkich plażach zachowuje wysoką przejrzystość i jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Sytuacja ta jest stale monitorowana przez ratowników oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia w Gdyni oferuje stabilną i przyjemną aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 17–18°C oraz wyjątkowo ciepłą jak na tę porę roku wodą w Zatoce Gdańskiej, osiągającą 18–19°C. Niemal bezwietrzna pogoda (wiatr o sile od 1 do 2 m/s) sprzyja spokojnemu wypoczynkowi bez uciążliwych fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do wywieszonych flag. Choć dziś na wszystkich gdyńskich plażach powiewają bezpieczne białe flagi, warunki atmosferyczne i stan wody mogą ulec dynamicznej zmianie, dlatego zawsze warto rzucić okiem na maszt ratowniczy po przybyciu na plażę.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie