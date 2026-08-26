Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Oba kąpieliska w Rewie są dzisiaj otwarte, a sprzyjające, łagodne warunki wiatrowe sprzyjają spacerom i bezpiecznym kąpielom. Warto dodać, że lokalna infrastruktura plażowa została niedawno zmodernizowana dzięki zakończeniu drugiego etapu prac zabezpieczających przed powodzią, co znacznie ułatwiło dostęp do brzegu. Plaża w Rewie wyróżnia się także wysokim poziomem dostępności i nowoczesnymi udogodnieniami bez barier dla osób o ograniczonej mobilności.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte dla odwiedzających. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 17°C, natomiast woda osiągnęła temperaturę 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny, wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co stwarza idealne warunki do spokojnego wypoczynku. Ostatnie badanie czystości wody z 21 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest dla odwiedzających. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 17°C, natomiast woda osiągnęła temperaturę 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny, wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co stwarza idealne warunki do spokojnego wypoczynku. Ostatnie badanie czystości wody z 21 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: To kąpielisko również pozostaje otwarte. Parametry pogodowe są tu identyczne – temperatura powietrza to 17°C, a temperatura wody wynosi 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 2 m/s) woda jest bardzo spokojna. Oficjalna ocena jakości wody z 21 sierpnia również wykazała, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Świetne wiadomości czekają na wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej, badania sanepidu potwierdziły przydatność wody do kąpieli, co oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków orzeźwiających kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie to doskonały moment na spokojny relaks – umiarkowana temperatura powietrza na poziomie 17°C w połączeniu z bardzo spokojnym wiatrem (2 m/s) sprzyja spacerom wzdłuż brzegu i rekreacji na świeżym powietrzu. Dla bardziej aktywnych plażowiczów to także świetna okazja do treningu przed nadchodzącym II Wyścigiem Pływackim, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia. Niezależnie od planów, warto zawsze pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak flagi oznacza bezpieczne warunki, ale stała czujność oraz słuchanie poleceń ratowników to klucz do udanego i bezpiecznego wypoczynku nad polskim morzem.

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