Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dziś na całej linii brzegowej panuje absolutny spokój – nie odnotowano żadnych zagrożeń, a wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): To dziś najcieplejszy punkt na mapie – temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 16°C , a delikatny wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

To dziś najcieplejszy punkt na mapie – temperatura powietrza wynosi , wody , a delikatny wiatr wieje z prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Temperatura powietrza to 16°C , natomiast woda ma 17°C . Wiatr osiąga zaledwie 2 m/s , co gwarantuje bardzo spokojne morze.

Temperatura powietrza to , natomiast woda ma . Wiatr osiąga zaledwie , co gwarantuje bardzo spokojne morze. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Przyjemne 17°C w cieniu i woda o temperaturze 16°C . Lekki wietrzyk ( 2 m/s ) stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi.

Przyjemne w cieniu i woda o temperaturze . Lekki wietrzyk ( ) stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s , woda czysta i zdatna do kąpieli.

Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru wynosi , woda czysta i zdatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Warunki identyczne jak na sąsiednich plażach – powietrze 17°C , woda 16°C , wiatr 2 m/s .

Warunki identyczne jak na sąsiednich plażach – powietrze , woda , wiatr . Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Na tym malowniczym odcinku odnotowano 17°C powietrza, 16°C wody oraz łagodny wiatr 2 m/s .

Na tym malowniczym odcinku odnotowano powietrza, wody oraz łagodny wiatr . Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Temperatura powietrza i wody wynosi odpowiednio 17°C i 16°C, a wiatr o sile 2 m/s niemal nie marszczy tafli wody.

Wszystkie badania wody wykonane w drugiej połowie sierpnia potwierdzają jej doskonałą jakość, co pozwala na bezpieczne korzystanie z uroków Bałtyku.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo nagłego zakwitu sinic potrafi popsuć wakacyjne plany. Na szczęście, jak wskazują najświeższe meldunki z 25 i 26 sierpnia 2026 roku, plaże nad otwartym Bałtykiem są obecnie całkowicie wolne od tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie ani w sąsiadującym Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic, a woda zachowuje swoją naturalną przejrzystość. Można więc bez obaw planować dzisiejszy relaks nad brzegiem morza, pamiętając jednak o stałym monitorowaniu oficjalnego serwisu GIS, gdyż sytuacja w cieplejszych okresach potrafi być niezwykle dynamiczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia w tym roku raczy turystów stabilnymi, choć już nieco chłodniejszymi dniami, typowymi dla schyłku lata na Pomorzu. Średnia temperatura powietrza w granicach 16-20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (2 m/s) i wodą o temperaturze 16-17°C zachęca do spacerów oraz umiarkowanych kąpieli. Choć warunki są dzisiaj wyśmienite, należy pamiętać o nadrzędnej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzać kolor wywieszonej na maszcie flagi. Biała flaga to zielone światło dla bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie nakazuje pozostanie na brzegu. Stosowanie się do poleceń ratowników to najlepsza gwarancja, że z urlopu wróci się wyłącznie z pięknymi wspomnieniami.

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