Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Po niedawnym sztormie, który jeszcze w miniony weekend przetoczył się przez polskie wybrzeże, przynosząc porywisty wiatr i wysokie fale, aura w regionie uległa diametralnej poprawie. Choć synoptycy ostrzegali wcześniej przed gęstymi mgłami w województwie pomorskim, na samych plażach panują obecnie bardzo spokojne i bezpieczne warunki. Wiatr niemal zupełnie ucichł, osiągając zaledwie 1 m/s, co wyjątkowo sprzyja relaksowi nad wodą.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których bez przeszkód można dziś korzystać z uroków Bałtyku:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 19°C . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest w pełni bezpieczna.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , a wody . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest w pełni bezpieczna. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – zaprasza z temperaturą powietrza 20°C i wody 19°C . Warunki do pływania są idealne, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s .

– zaprasza z temperaturą powietrza i wody . Warunki do pływania są idealne, a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – tu również na masztach nie ma czerwonej flagi. Woda ma przyjemne 19°C , a powietrze ogrzało się do 20°C .

– tu również na masztach nie ma czerwonej flagi. Woda ma przyjemne , a powietrze ogrzało się do . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – kąpielisko jest otwarte, a woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Temperatura wody i powietrza wynosi odpowiednio 19°C i 20°C.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących urlop pod koniec sierpnia kluczową kwestią jest to, czy na plażach nie pojawiły się uciążliwe zakwity sinic. To znakomite wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym rejonie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Parametry wody są pod stałą kontrolą, a ostatnie oficjalne oceny potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Krynicy Morskiej są niezwykle stabilne i sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza 20°C, wodzie o temperaturze 19°C oraz symbolicznym wietrze o prędkości zaledwie 1 m/s, na plażach panuje upragniona cisza. Choć aura jest zachęcająca, pamiętajmy o nadrzędnej, złotej zasadzie bezpiecznego plażowania: przed wejściem do morza zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR.

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