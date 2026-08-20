Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Z powodu sztormowej aury na Bałtyku i skrajnie niebezpiecznych warunków w wodzie, ratownicy podjęli decyzję o całkowitym zamknięciu wszystkich kąpielisk w Rowach. Głównym powodem wywieszenia czerwonych flag są wysokie załamujące się fale oraz silne prądy wsteczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia pływających.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk i panujących na nich warunków:

Rowy Wschód Słowińskie I: temperatura powietrza wynosi 18°C, wody również 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

temperatura powietrza wynosi 18°C, wody również 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Rowy Wschód Słowińskie II: temperatura powietrza i wody to 18°C, prędkość wiatru sięga 8 m/s.

temperatura powietrza i wody to 18°C, prędkość wiatru sięga 8 m/s. Rowy Zachód Apator: powietrze ma 18°C, woda jest nieco chłodniejsza (17°C), a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.

powietrze ma 18°C, woda jest nieco chłodniejsza (17°C), a wiatr wieje z prędkością 9 m/s. Rowy Zachód Centralne: temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, a wiatr osiąga prędkość 9 m/s.

temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, a wiatr osiąga prędkość 9 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe: przy temperaturze powietrza 18°C, woda ma zaledwie 16°C, a wiatr dmie z prędkością 9 m/s.

przy temperaturze powietrza 18°C, woda ma zaledwie 16°C, a wiatr dmie z prędkością 9 m/s. Rowy Zachód Radomsko: temperatura powietrza to 18°C, wody 16°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

temperatura powietrza to 18°C, wody 16°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Rowy Zachód Słoneczko: powietrze ma 18°C, woda 17°C, a prędkość wiatru osiąga 9 m/s.

Silny wiatr z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, prognozowany dla tego rejonu przez synoptyków, wyklucza dziś bezpieczną rekreację w wodzie. Choć woda jest przydatna do kąpieli, bezpieczeństwo fizyczne na fali jest obecnie priorytetem.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich wczasowiczów obawiających się toksycznych zakwitów w morzu. Na monitorowanych kąpieliskach w Rowach nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 19 sierpnia, jednoznacznie potwierdza, że woda jest w pełni czysta, bezpieczna i przydatna do kąpieli pod względem mikrobiologicznym. Gdy tylko warunki wiatrowe i falowanie ulegną poprawie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby bezpiecznie cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartek w Rowach upływa pod znakiem umiarkowanych temperatur powietrza sięgających 18°C oraz chłodniejszej wody w przedziale od 16°C do 18°C. Silniejszy wiatr o prędkości dochodzącej do 9 m/s potęguje odczucie chłodu, dlatego warto przygotować cieplejsze okrycie na plażowe spacery. Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujemy się pewnie w wodzie, prądy wsteczne potrafią zaskoczyć każdego. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i kontrolujmy komunikaty na plażach.

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