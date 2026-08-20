Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

To rzadka sytuacja, kiedy temperatura wody w Zatoce Gdańskiej niemal idealnie pokrywa się z temperaturą powietrza, a w niektórych miejscach jest nawet od niej wyższa. Dzięki osłonięciu zatoki i bardzo słabemu wiatrowi, na gdyńskich plażach nie musimy obawiać się silnych fal ani niebezpiecznych prądów. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Gdynia Babie Doły: Bardzo spokojne warunki z wiatrem wiejącym z prędkością zaledwie 1 m/s . Zarówno woda, jak i powietrze mają przyjemne 18°C .

Bardzo spokojne warunki z wiatrem wiejącym z prędkością zaledwie . Zarówno woda, jak i powietrze mają przyjemne . Gdynia Orłowo: Tu wiatr osiąga symboliczne 2 m/s . Podobnie jak na Babich Dołach, temperatura powietrza oraz wody wynosi równe 18°C , co stwarza komfortowe warunki do spacerów i kąpieli.

Tu wiatr osiąga symboliczne . Podobnie jak na Babich Dołach, temperatura powietrza oraz wody wynosi równe , co stwarza komfortowe warunki do spacerów i kąpieli. Gdynia Redłowo: Najcieplejszy punkt na dzisiejszej mapie Gdyni. Termometry wskazują tu 19°C w powietrzu, a woda ma dokładnie taką samą temperaturę – idealne 19°C przy wietrze 2 m/s .

Najcieplejszy punkt na dzisiejszej mapie Gdyni. Termometry wskazują tu w powietrzu, a woda ma dokładnie taką samą temperaturę – idealne przy wietrze . Gdynia Śródmieście: Wyjątkowo sprzyjające warunki dla miłośników morskich kąpieli – temperatura wody wynosi tu aż 19°C, podczas gdy rześkie powietrze ma 17°C. Wiatr jest prawie niewyczuwalny i wynosi zaledwie 1 m/s.

Wszystkie te plaże są dziś strzeżone przez ratowników w godzinach ich pracy, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się urokami Bałtyku.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Najnowsze badania próbek wody potwierdzają, że woda w Gdyni jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli, co wpisuje się w ogólny, bezpieczny stan plaż nad Zatoką Gdańską w tym okresie. Pamiętajmy jednak, że sytuacja może zmienić się gwałtownie przy powrocie upałów, dlatego zawsze warto trzymać rękę na pulsie i obserwować lokalne komunikaty.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni przynosi stabilną, umiarkowaną aurę – temperatura powietrza waha się od 17°C do 19°C, a woda w zatoce utrzymuje równie przyjemne 18°C-19°C. Bardzo słaby wiatr (maksymalnie 2 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny, a morze pozostaje wyjątkowo spokojne. Mimo tak sprzyjających warunków, nadchodzące dni w całym kraju mogą przynieść dynamiczne zmiany pogody i spore ochłodzenie. Dlatego nasza złota zasada brzmi: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowników. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje kąpieli. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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