Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Stabilna sytuacja baryczna sprawia, że warunki do plażowania są dziś optymalne. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag, co oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się bezpieczną rekreacją. Oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają świetną jakość wody, dzięki czemu wszystkie wejścia na plażę pozostają otwarte. Oto szczegółowy raport z poszczególnych punktów:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 18°C , a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje w pełni bezpieczną zabawę.

Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje w pełni bezpieczną zabawę. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Warunki na tym kąpielisku są równie zachęcające. Termometry wskazują 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o sile 2 m/s ) morze jest bardzo spokojne, co sprzyja rekreacji.

Warunki na tym kąpielisku są równie zachęcające. Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o sile ) morze jest bardzo spokojne, co sprzyja rekreacji. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: To wejście, tradycyjnie polecane osobom szukającym łagodniejszego zejścia na plażę bez konieczności pokonywania stromych schodów na klifie, również kusi świetnymi parametrami. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi stabilne 18°C, a delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów bakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest w pełni przejrzysta i zdatna do kąpieli. Choć w skali całego Bałtyku w cieplejszych okresach pojawiają się doniesienia o plamach tych organizmów u wybrzeży sąsiednich państw, to polskie plaże w tym rejonie pozostają od nich całkowicie wolne. Sytuacja na pomorskich kąpieliskach jest na bieżąco monitorowana, więc turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: z temperaturą powietrza na poziomie 18°C, wodą o identycznej temperaturze 18°C oraz minimalnym wiatrem o prędkości 2 m/s, Jastrzębia Góra oferuje dziś niezwykle harmonijne warunki do wypoczynku. Brak silnego wiatru oznacza brak wysokich i zdradliwych fal, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa najmłodszych urlopowiczów. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdźmy kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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