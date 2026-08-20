Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Chociaż pogoda w głębi kraju bywa dzisiaj kapryśna, tutejszy mikroklimat sprzyja osobom, które zdecydowały się na relaks na plaży. Brak czerwonej flagi oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Co niezwykle ciekawe, temperatura wody (19°C) jest obecnie wyższa niż temperatura powietrza (17°C), co sprawia, że kąpiel może okazać się niezwykle przyjemna i orzeźwiająca. Słaby wiatr tworzy doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających ucieczki od głośnych i wietrznych kurortów.

Oto szczegółowy raport z jedynego oficjalnego kąpieliska w miejscowości:

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo słaby, wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niemal płaską taflę wody. Badanie czystości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów glonów i bakterii. Na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecnie obecności sinic. Choć na początku sierpnia turyści musieli zmierzyć się z krótkotrwałym zakazem kąpieli wywołanym przez te organizmy, sytuacja szybko wróciła do normy. Przeprowadzone analizy oraz bieżąca wizualna ocena wody jednoznacznie potwierdzają, że woda w Zatoce Puckiej na tym obszarze jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Można więc bez obaw korzystać z uroków tutejszej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Mechelinkach to prawdziwa gratka dla miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i wodzie o temperaturze 19°C, największym atutem jest niemal bezwietrzna aura (wiatr 2 m/s). Pamiętajmy jednak, że pogoda nad polskim morzem potrafi być niezwykle dynamiczna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest zawsze baczne obserwowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem!

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