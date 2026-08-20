Książulo pokazał najlepsze punkty gastronomiczne w Polsce. Jest cała mapa

Najlepsze punkty gastronomiczne w Polsce na jednej mapie

Będąc w innym mieście, zazwyczaj szukamy dobrego miejsca, w którym można coś zjeść. Często przeglądamy wtedy opinie w internecie, pytamy znajomych albo wybieramy lokal, który akurat przyciągnie naszą uwagę. Nie zawsze jednak mamy czas na takie poszukiwania. Z pomocą może przyjść specjalna mapa, na której zaznaczono punkty gastronomiczne polecane przez popularnych twórców internetowych w tym Książula.

Książulo stworzył przewodnik po polskiej gastronomii

Książulo, czyli Szymon Nyczke, należy do najpopularniejszych polskich twórców internetowych zajmujących się tematyką gastronomiczną. Na swoich materiałach odwiedza zarówno restauracje, jak i bary, kebaby, smażalnie czy niewielkie, często niepozorne punkty z jedzeniem. Jego charakterystycznym określeniem na wyjątkowo udane jedzenie jest „MUALA”. Popularność twórcy sprawiła również, że pozytywna recenzja potrafi znacząco zwiększyć zainteresowanie konkretnym lokalem, czego idealnym przykładem jest jego ostatnia wizyta w Sławnie: Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula. "Mamy oblężenie".

Powstała mapa miejsc polecanych przez Książula

Muala.app, bowiem o tej stronie mowa, może usprawnić podróże po Polsce pod względem gastronomii. Twórcy serwisu określają ją jako mapę knajp polecanych przez gastro-influencerów. W bazie znajdują się między innymi miejsca odwiedzane przez Książula, Wojka, Tomasza Strzelczyka znanego jako OddaszFartucha czy MaciejJe.

Na stronie można przejść bezpośrednio do mapy i zobaczyć rozmieszczone na niej punkty gastronomiczne. Użytkownik może szukać miejsc według miasta, rodzaju kuchni czy konkretnego influencera.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula

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Mapa Muala w Gdańsku

Na mapie Muala w Gdańsku znajdziemy całkiem sporo punktów polecanych przez Książula i nie tylko. Tutaj jedną z najlepiej ocenianych miejscówek jest "the sernik" z oceną 4,9 na 5, a opinię wydał Maciejje.