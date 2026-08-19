1733 zł na studia. To dofinansowanie to hit

Nawet 1733 zł na pokrycie kosztów kształcenia

Mało kto o tym wie, ale w ramach programu "Aktywny samorząd" można otrzymać pieniądze na kształcenie, a w określonych przypadkach także dopłatę do czesnego.

Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, które chcą kontynuować naukę. Program obejmuje m.in. studentów, osoby uczące się w szkołach policealnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i szkół doktorskich. Jednym z elementów pomocy jest dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. W zależności od sytuacji beneficjenta może on wynieść do 1733 zł.

Można dostać również dopłatę do czesnego

Program przewiduje również możliwość dofinansowania czesnego. Podstawowa kwota dofinansowania może wynieść do 4620 zł na semestr.

W niektórych przypadkach możliwe jest zwiększenie kwoty pomocy. Ostateczna wysokość wsparcia zależy m.in. od rodzaju kształcenia, sytuacji osoby ubiegającej się o pieniądze oraz zasad obowiązujących w danym naborze.

Kto może dostać pieniądze?

Dofinansowanie nie jest przeznaczone dla wszystkich studentów. Program "Aktywny samorząd" skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które pobierają naukę na określonych poziomach kształcenia. Pomoc może obejmować m.in. osoby studiujące na:

studiach pierwszego stopnia,

studiach drugiego stopnia,

jednolitych studiach magisterskich,

studiach podyplomowych,

szkołach doktorskich.

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Dochód również ma znaczenie

W przypadku części form pomocy znaczenie może mieć sytuacja finansowa osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Przy określonych zasadach programu brany jest pod uwagę dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego. Warto więc przed złożeniem wniosku sprawdzić aktualne kryteria oraz wymagane dokumenty. Szczegółowe zasady mogą zależeć od konkretnej edycji programu.