PepsiCo rozwija współpracę z gastronomią. Chleb i Wino przykładem długofalowego partnerstwa

Historia restauracji Chleb i Wino zaczęła się 12 lat temu w zabytkowej kamienicy na toruńskim Rynku Staromiejskim. Od tamtej pory marka dynamicznie się rozwija – dziś to już cztery popularne lokale w Toruniu i Gdańsku, a wkrótce dołączy do nich kolejny, w Gdyni. Za tym sukcesem stoi sprawdzony model biznesowy, oparty na długofalowych relacjach partnerskich. Przykładem jest dziesięcioletnia już współpraca, w ramach której Chleb i Wino oferuje swoim gościom napoje z oferty PepsiCo: Pepsi, Pepsi Zero, Schweppes, Mirinda, 7up, Lipton Ice Tea, soków Toma oraz wodę Krystaliczne Źródło. Partnerstwo to wykracza daleko poza samą ofertę napojów – obejmuje również wyposażenie wnętrz i materiały sprzedażowe, które są zawsze starannie dopasowywane do klimatu oraz estetyki konkretnego lokalu.

– Od początku chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie goście – niezależnie od tego, którą restaurację odwiedzą – mogą liczyć na podobne doświadczenie. Dlatego dbamy o spójność naszych restauracji – od autorskiego menu i sezonowych propozycji po wystrój oraz sposób obsługi. Pomaga nam w tym również współpraca z partnerami, którzy rozumieją ten koncept i pomagają nam go rozwijać. W PepsiCo cenimy właśnie takie podejście – możemy rozwijać markę zgodnie z własną wizją, korzystając przy tym z doświadczenia i rozwiązań naszego partnera. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy o kontynuowaniu współpracy przez kolejne 4 lata – mówi Dariusz Wójcik, współwłaściciel restauracji Chleb i Wino.

Autor: PepsiCo / Materiały prasowe

W sezonie letnim restauracje sieci odwiedza nawet 50 tysięcy gości miesięcznie. Przy takiej skali liczy się nie tylko sprawna organizacja pracy, ale również rozwiązania, które ułatwiają codzienne prowadzenie restauracji. Jednym z nich jest platforma PepHub, umożliwiająca wygodne składanie zamówień, dostęp do aktualnej oferty oraz bieżącą współpracę z PepsiCo w dedykowanej aplikacji. Platforma adresuje również program lojalnościowy dla klientów i ciągle się rozwija o kolejne funkcje.

Autor: PepsiCo/ Materiały prasowe

– Gastronomia zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego chcemy być dla restauratorów czymś więcej niż dostawcą napojów. Oferujemy produkty, narzędzia i wsparcie, które ułatwiają codzienną pracę, ale przede wszystkim stawiamy na długofalowe relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb naszych partnerów. Właśnie dlatego tak cenne są dla nas współprace rozwijane przez lata, takie jak ta z restauracją Chleb i Wino – mówi Marcin Rossa, Dywizyjny Kierownik Sprzedaży kanału Away From Home w PepsiCo Polska.

Autor: PepsiCo / Materiały prasowe

Współpraca PepsiCo z partnerami komercyjnymi obejmuje również szereg rozwiązań przygotowywanych indywidualnie pod potrzeby i charakter konkretnych lokali. Firma wspiera partnerów m.in. poprzez tworzenie spersonalizowanych kart menu, aktywności na social mediach klientów, materiałów identyfikacji wizualnej, odzieży dla personelu czy elementów wyposażenia ogródków gastronomicznych, takich jak parasole zgodne z wytycznymi architektów miejskich. Dzięki temu restauratorzy mogą zadbać o spójny wizerunek swoich lokali, jednocześnie korzystając z rozwiązań dopasowanych do specyfiki prowadzonego biznesu. Podejście to pozwala połączyć wsparcie dużego partnera z indywidualnym charakterem własnej marki gastronomicznej.

Materiał sponsorowany