Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Trójmiejskie plaże są gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Choć słońce chowa się za chmurami, warunki hydrograficzne są bardzo stabilne – we wszystkich lokalizacjach odnotowano bezwietrzną pogodę (wiatr 0 m/s), co gwarantuje brak niebezpiecznych fal. Oto szczegółowy przegląd gdańskich plaż wraz z aktualnymi parametrami:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 20°C , a wiatr wieje z prędkością 0 m/s (ostatni pomiar z 16 sierpnia). Brak odnotowanych zanieczyszczeń wody.

: temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością (ostatni pomiar z 16 sierpnia). Brak odnotowanych zanieczyszczeń wody. Gdańsk Stogi : temperatura powietrza to 17°C , temperatura wody osiąga 19°C , wiatr wynosi 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

: temperatura powietrza to , temperatura wody osiąga , wiatr wynosi (pomiar z 19 sierpnia). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdańsk Jelitkowo : temperatura powietrza wynosi 17°C , woda ma przyjemne 19°C , wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Brak jakichkolwiek zastrzeżeń mikrobiologicznych.

: temperatura powietrza wynosi , woda ma przyjemne , wiatr (pomiar z 19 sierpnia). Brak jakichkolwiek zastrzeżeń mikrobiologicznych. Gdańsk Świbno : temperatura powietrza to 17°C , temperatura wody wynosi 18°C , wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda jest zdatna do kąpieli.

: temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , wiatr (pomiar z 19 sierpnia). Woda jest zdatna do kąpieli. Gdańsk Orle : temperatura powietrza wynosi 17°C , woda w morzu ma 18°C , wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Kąpielisko jest w pełni bezpieczne.

: temperatura powietrza wynosi , woda w morzu ma , wiatr (pomiar z 19 sierpnia). Kąpielisko jest w pełni bezpieczne. Molo Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza to 17°C , temperatura wody osiąga 19°C , wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

: temperatura powietrza to , temperatura wody osiąga , wiatr (pomiar z 19 sierpnia). Woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Gdańsk Sobieszewo : temperatura powietrza wynosi 17°C , woda ma 18°C , wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda przydatna do kąpieli.

: temperatura powietrza wynosi , woda ma , wiatr (pomiar z 19 sierpnia). Woda przydatna do kąpieli. Hallera Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza to 17°C , woda w morzu osiąga 19°C , wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.

: temperatura powietrza to , woda w morzu osiąga , wiatr (pomiar z 19 sierpnia). Stan sanitarny wody jest bez zarzutu. Piastowska Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to aż 20°C, wiatr 0 m/s (ostatni pomiar z 16 sierpnia). Brak krótkotrwałych zanieczyszczeń.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają doskonałe wiadomości dotyczące letnich zakwitów toksycznych cyjanobakterii. Zgodnie z najnowszymi pomiarami oraz oficjalnymi komunikatami sanitarnymi, na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury wody w innych częściach Pomorza okresowo sprzyjają ich pojawianiu się, gdańskie plaże są obecnie całkowicie wolne od tego problemu, a woda jest czysta i bezpieczna do rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa, 19 sierpnia, przynosi umiarkowane temperatury powietrza na poziomie około 20°C oraz przyjemnie nagrzaną wodę w Bałtyku, która osiąga od 18°C do nawet 20°C. Choć na niebie może pojawić się więcej chmur, a lokalnie niewykluczone są przelotne opady deszczu, brak wiatru na plażach gwarantuje spokojne i bezpieczne morze. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od sprzyjających statystyk, przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje udany i bezpieczny letni wypoczynek!

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