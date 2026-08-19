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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Trójmiejskie plaże są gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Choć słońce chowa się za chmurami, warunki hydrograficzne są bardzo stabilne – we wszystkich lokalizacjach odnotowano bezwietrzną pogodę (wiatr 0 m/s), co gwarantuje brak niebezpiecznych fal. Oto szczegółowy przegląd gdańskich plaż wraz z aktualnymi parametrami:
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 22°C, temperatura wody to 20°C, a wiatr wieje z prędkością 0 m/s (ostatni pomiar z 16 sierpnia). Brak odnotowanych zanieczyszczeń wody.
- Gdańsk Stogi: temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody osiąga 19°C, wiatr wynosi 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma przyjemne 19°C, wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Brak jakichkolwiek zastrzeżeń mikrobiologicznych.
- Gdańsk Świbno: temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 18°C, wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda jest zdatna do kąpieli.
- Gdańsk Orle: temperatura powietrza wynosi 17°C, woda w morzu ma 18°C, wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Kąpielisko jest w pełni bezpieczne.
- Molo Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody osiąga 19°C, wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.
- Gdańsk Sobieszewo: temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 18°C, wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Woda przydatna do kąpieli.
- Hallera Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza to 17°C, woda w morzu osiąga 19°C, wiatr 0 m/s (pomiar z 19 sierpnia). Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to aż 20°C, wiatr 0 m/s (ostatni pomiar z 16 sierpnia). Brak krótkotrwałych zanieczyszczeń.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Na plażowiczów czekają doskonałe wiadomości dotyczące letnich zakwitów toksycznych cyjanobakterii. Zgodnie z najnowszymi pomiarami oraz oficjalnymi komunikatami sanitarnymi, na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury wody w innych częściach Pomorza okresowo sprzyjają ich pojawianiu się, gdańskie plaże są obecnie całkowicie wolne od tego problemu, a woda jest czysta i bezpieczna do rekreacji.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Środa, 19 sierpnia, przynosi umiarkowane temperatury powietrza na poziomie około 20°C oraz przyjemnie nagrzaną wodę w Bałtyku, która osiąga od 18°C do nawet 20°C. Choć na niebie może pojawić się więcej chmur, a lokalnie niewykluczone są przelotne opady deszczu, brak wiatru na plażach gwarantuje spokojne i bezpieczne morze. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od sprzyjających statystyk, przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje udany i bezpieczny letni wypoczynek!