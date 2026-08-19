Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Planujący dzisiejszy odpoczynek nad wodą mają powody do radości – wszystkie oficjalne kąpieliska w Rowach są dziś otwarte i w pełni dostępne dla turystów. Oficjalne raporty potwierdzają, że woda na każdym z poniższych miejsc jest czysta i zdatna do kąpieli. Choć poranne pomiary wskazują na bardzo spokojny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s, to synoptycy IMGW ostrzegają, że po południu sytuacja na Wybrzeżu Środkowym może stać się znacznie bardziej wymagająca, a wiatr w porywach może osiągnąć nawet 7 stopni w skali Beauforta.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 18°C , a wody 17°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością 2 m/s .

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością . Rowy Wschód Słowińskie II: Nadmorskie powietrze ogrzało się tu do 18°C , a woda ma przyjemne 18°C . Prędkość wiatru wynosi stabilne 2 m/s .

Nadmorskie powietrze ogrzało się tu do , a woda ma przyjemne . Prędkość wiatru wynosi stabilne . Rowy Zachód Apator: Plażowicze zastaną tu powietrze o temperaturze 17°C i wodę ogrzaną do 18°C . Wiatr osiąga prędkość 2 m/s .

Plażowicze zastaną tu powietrze o temperaturze i wodę ogrzaną do . Wiatr osiąga prędkość . Rowy Zachód Centralne: To jedno z cieplejszych miejsc – temperatura powietrza oraz wody wynosi solidne 18°C , przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s .

To jedno z cieplejszych miejsc – temperatura powietrza oraz wody wynosi solidne , przy wietrze wiejącym z prędkością . Rowy Zachód Domki Letniskowe: Zarówno temperatura powietrza, jak i wody utrzymuje się na poziomie 17°C . Prędkość wiatru to bezpieczne 2 m/s .

Zarówno temperatura powietrza, jak i wody utrzymuje się na poziomie . Prędkość wiatru to bezpieczne . Rowy Zachód Radomsko: Warunki są tu identyczne – temperatura powietrza i wody wynosi 17°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

Warunki są tu identyczne – temperatura powietrza i wody wynosi , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Słoneczko: Termometry wskazują tu 18°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

Wszystkie powyższe dane oparte są na najświeższych pomiarach wprowadzonych przez organizatorów kąpielisk. Zachęcamy do korzystania z tych optymalnych warunków, dopóki sprzyja nam spokojne morze.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów mamy znakomite wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich strefach kąpielowych zachowuje pełną przejrzystość i jest całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez odpowiednie służby, więc turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o ogólnych zasadach bezpieczeństwa.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Rowach rano zachęcają do spacerów i umiarkowanego plażowania, ze średnią temperaturą powietrza i wody oscylującą wokół 17-18°C. Jednak druga połowa dnia może przynieść nadejście chłodnego frontu atmosferycznego, niosącego ze sobą przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Sytuacja nad Bałtykiem zmienia się bardzo dynamicznie. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze spoglądajmy na maszt ratowniczy i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Jeśli warunki pogodowe zaczną się pogarszać i na kąpieliskach pojawi się czerwona flaga, należy natychmiast wyjść na brzeg.

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