Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Choć napływający znad Atlantyku chłodniejszy front atmosferyczny sprawił, że temperatura powietrza nie zachęca do tradycyjnego opalania, to warunki do samej kąpieli są dzisiaj nadzwyczaj sprzyjające. Najbardziej zaskakującym faktem jest to, że woda w Bałtyku jest obecnie cieplejsza od otaczającego powietrza! Bardzo słaby wiatr (zaledwie 1-2 m/s) sprawia, że tafla wody jest niemal płaska i wyjątkowo bezpieczna. Nad bezpieczeństwem kąpiących się na wszystkich czterech plażach nieustannie czuwają wykwalifikowani ratownicy gdyńskiego ośrodka sportu, którzy mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt ratunkowy. Oto szczegółowy raport z gdyńskich plaż:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma dokładnie tyle samo, czyli przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, gwarantując niemal bezwietrzną aurę. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza pełne bezpieczeństwo kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma dokładnie tyle samo, czyli przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, gwarantując niemal bezwietrzną aurę. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza pełne bezpieczeństwo kąpieli. Gdynia Orłowo: Tutaj również zanotujemy 18°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Delikatny zefirek o sile 1 m/s sprawia, że morze jest spokojne. Jakość wody została oceniona jako bez zarzutu.

Tutaj również zanotujemy 18°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Delikatny zefirek o sile 1 m/s sprawia, że morze jest spokojne. Jakość wody została oceniona jako bez zarzutu. Gdynia Redłowo: To najcieplejszy punkt na mapie Gdyni pod względem temperatury powietrza – termometry wskazują tu 19°C. Woda ma również 19°C, a wiatr osiąga ledwo odczuwalny 1 m/s, co stwarza świetne warunki do relaksu.

To najcieplejszy punkt na mapie Gdyni pod względem temperatury powietrza – termometry wskazują tu 19°C. Woda ma również 19°C, a wiatr osiąga ledwo odczuwalny 1 m/s, co stwarza świetne warunki do relaksu. Gdynia Śródmieście: Prawdziwy fenomen dzisiejszego dnia! Choć powietrze ma tu zaledwie 17°C, to woda w morzu nagrzała się aż do 20°C. Przy wietrze o prędkości 1 m/s wejście do wody będzie wręcz przyjemniejsze niż przebywanie na brzegu! Sanepid w pełni dopuścił kąpielisko do użytku.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych bakterii. Na żadnym z monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecnie obecności sinic, a woda na każdej z plaż jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć na początku sierpnia turyści musieli mierzyć się z przejściowymi zamknięciami, m.in. na plaży w Redłowie z powodu krótkotrwałego zakwitu, obecne badania i codzienne kontrole wykazują, że Zatoka Gdańska w okolicach Gdyni jest całkowicie czysta i wolna od toksycznych zakwitów. Sytuacja ta jest stale monitorowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz ratowników, co daje plażowiczom gwarancję bezpiecznego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Gdyni sprzyja raczej aktywnemu spędzaniu czasu w wodzie i spacerom niż wylegiwaniu się na słońcu. Przy temperaturze powietrza oscylującej wokół 17–19°C i wodzie osiągającej nawet 20°C na plaży Śródmieście, najprzyjemniejszą opcją może okazać się właśnie kąpiel. Choć nad miastem mogą pojawić się chmury i przelotna mżawka, wiatr o prędkości zaledwie 1–2 m/s zapewnia wyjątkowo bezpieczne, bezfalowe warunki. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: przed wejściem do morza zawsze należy upewnić się, jaka flaga powiewa na maszcie strzeżonego kąpieliska. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników – ich obecność i wskazówki to fundament bezpiecznego wypoczynku nad polskim morzem.

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