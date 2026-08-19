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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają
Choć po rekordowo tłumnym długim weekendzie sierpniowym nadmorska aura nieco się ochłodziła, to dzisiejsze warunki sprzyjają bezpiecznej rekreacji. Wiatr zdecydowanie osłabł w porównaniu do ostatnich sztormowych ostrzeżeń na Bałtyku, co przełożyło się na spokojne morze bez groźnych fal. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają wykwalifikowani ratownicy. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:
- Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś 16°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s gwarantuje łagodne fale. Pomiar pochodzi z 19 sierpnia 2026 roku.
- Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Tutaj również woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, temperatura powietrza to 16°C, a wody – 18°C. Przy wietrze rzędu 4 m/s morze jest bardzo spokojne. Dane zaktualizowano 19 sierpnia 2026 roku.
Co ciekawe, odnotowuje się dziś klasyczne zjawisko, w którym woda morska jest cieplejsza od powietrza o całe dwa stopnie. Dla wielu osób może to być doskonała okazja na rozgrzewającą kąpiel w Bałtyku.
Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację
To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych bakterii, które potrafią popsuć urlop. Zgodnie z najnowszymi odczytami oraz ogólnym stanem sanitarnym na polskim wybrzeżu, na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, więc można bez obaw korzystać z uroków tutejszego akwenu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, środa w Stegnie mija pod znakiem chłodniejszej, ale bardzo spokojnej aury. Temperatura powietrza na poziomie 16°C i wody sięgająca 18°C, przy łagodnym wietrze o sile 4 m/s, tworzą dobre warunki do spacerów, zbierania bursztynów czy rekreacji na brzegu. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!