Mieszkańcy miast chcą rzucić wszystko i wyjechać na wieś. Wiemy, skąd uciekają najczęściej

Ucieczka na wieś. Polacy mają dość miejskiego hałasu

Życie z dala od zgiełku, we własnym domu z kawałkiem ogródka i dostępem do zieleni, staje się kuszącą alternatywą dla mieszkańców wielkich aglomeracji. Według danych płynących z raportu „To my. Lokalnie 2026”, aż 33 proc. przebadanych osób żyjących w miastach wojewódzkich bierze pod uwagę przenosiny na wieś. Zaskakujące jest to, że stolica wcale nie znajduje się na pierwszym miejscu tego zestawienia. W których miastach tęsknota za sielskim życiem jest najsilniejsza?

Wyprowadzka na wieś nie jest niszowym marzeniem mieszkańców największych miast. Z naszych danych wynika, że taki ruch mniej lub bardziej rozważa 33% badanych, którzy na co dzień mieszkają w miastach wojewódzkich – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu ogłoszeniowym Nieruchomosci-online.pl.

Gdańsk liderem zestawienia. Mieszkańcy marzą o prowincji

To właśnie w Gdańsku zanotowano największy odsetek osób pragnących zamieszkać na wsi – taką deklarację złożyło aż 44 proc. uczestników badania. Na drugiej pozycji uplasowały się Kielce, gdzie o wyprowadzce poza metropolię myśli 39 proc. zapytanych. Trzecie miejsce na podium przypadło Zielonej Górze, z wynikiem na poziomie 37 proc. Szczegółowe dane prezentujemy w poniższej galerii.

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Zaskakująca pozycja Warszawy mimo gigantycznych cen mieszkań

To, na którym miejscu uplasowała się Warszawa, może stanowić spore zaskoczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualne koszty zakupu nieruchomości. Rynek mieszkaniowy w stolicy należy do najdroższych w Polsce, a przepaść cenowa między centrum a ościennymi miejscowościami jest ogromna.

Analiza zebranych danych dowodzi, że w pierwszym kwartale 2026 roku za metr kwadratowy mieszkania z drugiej ręki w Warszawie trzeba było zapłacić średnio 17,9 tys. zł. To oznacza, że stołeczne lokale były przeciętnie o 53 proc. droższe od tych zlokalizowanych w podwarszawskich gminach. Pomimo tak wysokich kosztów, zaledwie co czwarty zapytany mieszkaniec Warszawy wykazywał chęć przeprowadzki na wieś.