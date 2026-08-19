Kolejne zaćmienie Słońca przed nami. Uszykujcie okulary!

Kolejne zaćmienie Słońca już w 2027 roku

2 sierpnia 2027 roku Księżyc ponownie znajdzie się na linii między Ziemią a Słońcem. W miejscu, gdzie przebiegać będzie pas całkowitości, tarcza Słońca zostanie całkowicie zasłonięta przez Księżyc nawet na około 6 minut i 23 sekundy. Pas całkowitego zaćmienia przejdzie m.in. przez część Europy, północną Afrykę i Bliski Wschód. Wśród miejsc, z których będzie można zobaczyć pełne zaćmienie, znajdą się m.in. Hiszpania, Maroko, Algieria, Libia i Egipt.

Zaćmienie Słońca w Polsce

Niestety, osoby, które pozostaną w Polsce, nie zobaczą całkowitego zaćmienia. Z naszego kraju zjawisko będzie widoczne jako częściowe, ponieważ Polska znajdzie się poza pasem całkowitości. Księżyc ponownie przesłoni część tarczy naszej gwiazdy, dzięki czemu na niebie będzie można obserwować charakterystyczny efekt zaćmienia.

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Tak wyglądało zaćmienie Słońca nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

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Egipt może być prawdziwym hitem

Jednym z najbardziej interesujących miejsc do obserwacji będzie Egipt. To właśnie tam zaćmienie osiągnie wyjątkową długość – faza całkowita potrwa ponad sześć minut. Jak wiadomo, Egipt to wśród Polaków jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, więc z pewnością wielu naszych rodaków, którzy będą wtedy na urlopie, zobaczy niesamowite zjawisko na niebie.

Jak oglądać zaćmienie Słońca? Przygotuj okulary

Choć do wydarzenia pozostał jeszcze niemal rok, warto pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Słońca nie należy obserwować gołym okiem, również podczas zaćmienia częściowego. Do bezpośredniej obserwacji potrzebne są specjalne okulary lub filtry przeznaczone do obserwacji Słońca. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie zapewniają odpowiedniej ochrony.