Wojskowe samoloty nad Polską. O co chodzi?

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Wzmożony ruch lotniczy. Wojsko ćwiczy nad Polską
Mieszkańcy północnych regionów kraju mogą dziś zauważać więcej samolotów wojskowych na niebie, zwłaszcza w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Jedna z maszyn krąży w okolicach obwodu królewieckiego. Jej trasa przebiega nad wodami Bałtyku, terytorium Litwy i północą naszego kraju.
Uważni obserwatorzy mogą dostrzec na radarach różne modele samolotów państw NATO. Mowa tutaj o nowoczesnych myśliwcach F-35 i E-3 Sentry AWACS, których głównym zadaniem jest monitorowanie sytuacji w powietrzu i wczesne ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. W powietrzu znalazły się także powietrzne cysterny, które umożliwiają tankowanie w czasie lotu. Taki nagromadzenie sił lotniczych może budzić niepokój, ale RMF podaje, że to z góry zaplanowane ćwiczenia.
Dowództwo uspokaja: to nie reakcja na działania Rosji
Portal Defence24.pl uzyskał komentarz z Dowództwa Operacyjnego, które jednoznacznie stwierdziło, że dzisiejsze manewry lotnicze nie mają związku z ewentualną aktywnością samolotów rosyjskich. Podobne ćwiczenia NATO są wpisane w stały grafik i organizowane cyklicznie. Podczas takich operacji piloci z państw sojuszniczych mają okazję przetestować współpracę w powietrzu i doskonalić umiejętności współdziałania. Dodatkowo ćwiczy się schematy niezbędne przy prowadzeniu działań na szeroką skalę. Zatem większa liczba samolotów nad polskim wybrzeżem nie zwiastuje żadnego niespodziewanego zagrożenia.