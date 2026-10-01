Gdynia zyskuje nowy, potężny market budowlany! BAT otwiera swoją siedzibę przy ul. Krzemowej. Sprawdź, co czeka na otwarciu!

Szukasz sprawdzonych materiałów, profesjonalnych narzędzi, a może potrzebujesz fachowej porady przed rozpoczęciem prac? Nowy punkt BAT w Gdyni przy ul. Krzemowej 2 to odpowiedź na potrzeby zarówno zawodowych wykonawców, jak i osób, które budowę lub remont realizują we własnym zakresie.

Wszystko w jednym miejscu - od fundamentów po sam dach

Firma BAT od lat udowadnia, że zakupy budowlane nie muszą być skomplikowane i czasochłonne. Nowy lokal przy ul. Krzemowej został zaprojektowany tak, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę w jednym miejscu.

W ofercie gdyńskiego punktu znajdziemy m.in.:

Materiały budowlane i wykończeniowe – od fundamentów, przez tynki i kleje, aż po pokrycia dachowe.

– od fundamentów, przez tynki i kleje, aż po pokrycia dachowe. Centrum narzędziowe – wyposażenie i profesjonalne elektronarzędzia dla wymagających.

– wyposażenie i profesjonalne elektronarzędzia dla wymagających. Doradztwo i wyceny – pomoc ekspercka na każdym etapie inwestycji.

– pomoc ekspercka na każdym etapie inwestycji. Transport na budowę – sprawna dostawa zakupionych towarów bezpośrednio pod wskazany adres.

Dzięki wygodnemu dojazdowi (tuż przy węźle S6), kompletowanie zamówień i logistyka na budowie staną się znacznie prostsze.

18

Wielkie Otwarcie: 13 października! Darmowe paczki, konkursy i strefa gastro

Otwarcie nowej placówki to nie tylko rynkowa premiera, ale przede wszystkim wielkie święto dla mieszkańców i fachowców z całego Regionu! Wystartuje ono we wtorek, 13 października o godz. 8:00.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla każdego, kto pojawi się tego dnia na ul. Krzemowej 2:

🎁 500 powitalnych paczek przygotowanych z myślą o pierwszych gościach,

przygotowanych z myślą o pierwszych gościach, 🏆 Konkursy z cennymi nagrodami – okazja do zgarnięcia przydatnego sprzętu i akcesoriów,

– okazja do zgarnięcia przydatnego sprzętu i akcesoriów, 🏷️ Specjalne okazje cenowe i rabaty na start ,

, 🍔 Konkretna strefa gastro – pyszny poczęstunek dla wszystkich odwiedzających.

Zapisz datę i dołącz do wydarzenia!

Niezależnie od tego, czy stawiasz dom od zera, planujesz wymianę dachu, czy szukasz jednej konkretnej wiertarki – nowy market budowlany BAT w Gdyni jest miejscem, które warto odwiedzić.

📅 Kiedy: 13 października 2026 r. (start od godziny 8:00)

13 października 2026 r. (start od godziny 8:00) 📍 Gdzie: ul. Krzemowa 2, Gdynia

ul. Krzemowa 2, Gdynia 🌐 Więcej informacji: bat.pl

Zapisz datę w kalendarzu, weź ze sobą znajomych lub ekipę budowlaną i wpadnij po pakiet powitalny oraz świetne okazje cenowe! Do zobaczenia na miejscu!