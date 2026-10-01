Gdynia zyskuje nowy, potężny market budowlany! BAT otwiera swoją siedzibę przy ul. Krzemowej. Sprawdź, co czeka na otwarciu!

2026-10-01 9:55 Materiał sponsorowany

Trójmiejscy inwestorzy, ekipy remontowe oraz wszyscy, którzy planują odświeżyć swoje czterokąty, mają powody do radości! Już 13 października na mapie Gdyni pojawi się nowy, doskonale wyposażony skład i market budowlany sieci BAT. Z okazji wielkiego otwarcia inwestor przygotował aż 500 pakietów powitalnych, specjalne strefy, konkursy z nagrodami i pyszny poczęstunek!

Grupa mężczyzn przed nowym marketem BAT w Gdyni. O wielkim otwarciu przy ul. Krzemowej przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Szukasz sprawdzonych materiałów, profesjonalnych narzędzi, a może potrzebujesz fachowej porady przed rozpoczęciem prac? Nowy punkt BAT w Gdyni przy ul. Krzemowej 2 to odpowiedź na potrzeby zarówno zawodowych wykonawców, jak i osób, które budowę lub remont realizują we własnym zakresie.

Wszystko w jednym miejscu - od fundamentów po sam dach

Firma BAT od lat udowadnia, że zakupy budowlane nie muszą być skomplikowane i czasochłonne. Nowy lokal przy ul. Krzemowej został zaprojektowany tak, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę w jednym miejscu.

W ofercie gdyńskiego punktu znajdziemy m.in.:

  • Materiały budowlane i wykończeniowe – od fundamentów, przez tynki i kleje, aż po pokrycia dachowe.
  • Centrum narzędziowe – wyposażenie i profesjonalne elektronarzędzia dla wymagających.
  • Doradztwo i wyceny – pomoc ekspercka na każdym etapie inwestycji.
  • Transport na budowę – sprawna dostawa zakupionych towarów bezpośrednio pod wskazany adres.

Dzięki wygodnemu dojazdowi (tuż przy węźle S6), kompletowanie zamówień i logistyka na budowie staną się znacznie prostsze.

Gdynia zyskuje nowy, potężny market budowlany!
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Wielkie Otwarcie: 13 października! Darmowe paczki, konkursy i strefa gastro

Otwarcie nowej placówki to nie tylko rynkowa premiera, ale przede wszystkim wielkie święto dla mieszkańców i fachowców z całego Regionu! Wystartuje ono we wtorek, 13 października o godz. 8:00.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla każdego, kto pojawi się tego dnia na ul. Krzemowej 2:

  • 🎁 500 powitalnych paczek przygotowanych z myślą o pierwszych gościach,
  • 🏆 Konkursy z cennymi nagrodami – okazja do zgarnięcia przydatnego sprzętu i akcesoriów,
  • 🏷️ Specjalne okazje cenowe i rabaty na start,
  • 🍔 Konkretna strefa gastro – pyszny poczęstunek dla wszystkich odwiedzających.

Zapisz datę i dołącz do wydarzenia!

Niezależnie od tego, czy stawiasz dom od zera, planujesz wymianę dachu, czy szukasz jednej konkretnej wiertarki – nowy market budowlany BAT w Gdyni jest miejscem, które warto odwiedzić.

  • 📅 Kiedy: 13 października 2026 r. (start od godziny 8:00)
  • 📍 Gdzie: ul. Krzemowa 2, Gdynia
  • 🌐 Więcej informacji: bat.pl

Zapisz datę w kalendarzu, weź ze sobą znajomych lub ekipę budowlaną i wpadnij po pakiet powitalny oraz świetne okazje cenowe! Do zobaczenia na miejscu!

Gdynia zyskuje nowy, potężny market budowlany!
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

ROLKI