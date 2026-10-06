Postrzelił 29-latka w brzuch w centrum miasta. 33-latek z Gdańska z zarzutem usiłowania zabójstwa

Postrzelenie na ulicy Ogarnej w Gdańsku. Poszkodowany 29-latek

Do zdarzenia doszło 25 września po godz. 23. Policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym incydencie przy ul. Ogarnej w Gdańsku. Na miejsce od razu skierowano policyjne patrole.

- Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że na ul. Ogarnej w Gdańsku ktoś postrzelił mężczyznę z broni, a następnie uciekł. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów. Funkcjonariusze znaleźli mężczyznę z raną postrzałową brzucha, a także jego znajomych, którzy udzielali mu pomocy – informuje mł. asp. Aleksandra Kluge, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

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29-letni mieszkaniec Olsztyna był przytomny podczas transportu do szpitala. Jak wynikało z relacji świadków, chwilę wcześniej grupa znajomych wyszła przed jedno z mieszkań przy ul. Ogarnej. W pewnej chwili podszedł do nich nieznajomy mężczyzna, który zaczął im się przyglądać i pytać, czy dochodzi tam do przemocy. Członkowie grupy kilkukrotnie zapewniali go, że wszystko jest w porządku, jednak nieznajomy nadal nie chciał odejść.

Według relacji świadków 29-latek ruszył w stronę nieznajomego. Mężczyzna, cofając się, potknął się i przewrócił. Gdy wstał, wyciągnął spod ubrania broń i strzelił w kierunku 29-latka. Chwilę później uciekł z miejsca zdarzenia.

Podejrzany 33-latek stawił się na komendzie z bronią

W ubiegłym tygodniu podejrzany o postrzelenie sam zgłosił się na policję. Przyniósł ze sobą broń, na której posiadanie nie miał wymaganego zezwolenia. 33-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany i usłyszał zarzuty, m.in. nielegalnego posiadania broni palnej oraz usiłowania zabójstwa.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gdańsku zastosował wobec 33-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.