GTA V miało premierę w 2013 roku

Kiedy we wrześniu 2013 roku na rynku debiutowało GTA V, świat wyglądał zupełnie inaczej. Smartfony dopiero umacniały swoją pozycję, Instagram nie przypominał jeszcze dzisiejszej platformy, a o TikToku nikt nie słyszał. Wiele osób, które wtedy zasiadały przed konsolami, zdążyło w tym czasie skończyć szkołę, rozpocząć pracę, założyć rodziny i zupełnie zmienić swoje codzienne przyzwyczajenia.

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Kiedyś GTA V, dzisiaj GTA VI

Minęło wiele lat, więc nic dziwnego, że jednym z motywów pojawiających się w internetowych żartach jest właśnie upływ czasu. W 2013 roku wielu fanów mogło spędzać przed ekranem całe popołudnia i noce. Dzisiaj część z nich ma już pracę, własne mieszkania, dzieci i obowiązki, a umówienie się ze znajomymi np. na wspólne granie może być nie lada wyzwaniem.

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GTA VI pokazuje, jak zmieniły się gry

Przez 13 lat ogromną przemianę przeszła również branża gier komputerowych. Zmieniły się możliwości konsol, jakość grafiki, szczegółowość wirtualnych światów i oczekiwania odbiorców. To, co w 2013 roku robiło ogromne wrażenie, dzisiaj może wydawać się znacznie skromniejsze.

GTA VI ma przenieść graczy do współczesnego świata, w którym ważną rolę odgrywają Lucia i Jason. Już materiały promocyjne produkcji stały się przedmiotem licznych analiz, porównań i dyskusji. Fani przyglądają się najdrobniejszym szczegółom, zestawiając je z tym, co pamiętają z poprzedniej części.

GTA VI to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie

Za najnowszą odsłonę kultowej serii odpowiada studio Rockstar Games. GTA VI przenosi graczy do fikcyjnego stanu Leonida, inspirowanego Florydą, gdzie głównymi bohaterami są Lucia i Jason. Produkcja wyróżnia się ogromnym rozmachem, szczegółowością i rozbudowanymi możliwościami rozgrywki. Jak zwrócił uwagę ekspert branży gier Paweł Hekman w rozmowie z RMF24, nad tytułem pracowały tysiące osób, a jego budżet produkcyjny miał wynieść około 1,2 mld dolarów. Ekspert określił produkcję mianem „gry gier”, podkreślając, że może ona wyznaczyć nowy poziom dla całej branży.