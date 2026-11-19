Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Na podstawie oficjalnych odczytów ze wszystkich stacji pomiarowych ogólna jakość powietrza w stolicy województwa pomorskiego jest dziś bardzo dobra. Powiewy wiatru od strony morza oraz przelotny opad skutecznie oczyszczają atmosferę i zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń. W mieście nie występuje dziś zjawisko zwane inwersją temperatury – to sytuacja, w której ciepłe powietrze działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca spalinowy dym tuż przy ziemi. Dziś dym z domowych pieców i rur wydechowych bez przeszkód unosi się w górę i ulega rozproszeniu. Mieszkańcy wszystkich dzielnic, od Wrzeszcza po Nowy Port i Jasień, mogą bez obaw wietrzyć mieszkania oraz planować zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Według oficjalnych wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca dodatkowo, aby średnia dobowa dla PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty ze wszystkich gdańskich stanowisk są wyjątkowo niskie i stanowią zaledwie drobną część dopuszczalnych limitów:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi 4.9 µg/m³ , a PM2.5 wynosi 4.3 µg/m³ . Indeks dla obu rodzajów pyłów określono jako bardzo dobry. Stężenie PM10 wynosi poniżej 10% dobowej normy bezpieczeństwa.

(odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi , a PM2.5 wynosi . Indeks dla obu rodzajów pyłów określono jako bardzo dobry. Stężenie PM10 wynosi poniżej 10% dobowej normy bezpieczeństwa. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi 2.8 µg/m³ , natomiast PM2.5 wynosi 2.4 µg/m³ . Indeks obu pyłów jest bardzo dobry. To najniższe zarejestrowane dziś stężenie zanieczyszczeń w mieście.

(odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi , natomiast PM2.5 wynosi . Indeks obu pyłów jest bardzo dobry. To najniższe zarejestrowane dziś stężenie zanieczyszczeń w mieście. Gdańsk, ul. Leczkowa (odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi 5.0 µg/m³ , a PM2.5 wynosi 4.1 µg/m³ . Indeks pyłów zawieszonych jest bardzo dobry.

(odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi , a PM2.5 wynosi . Indeks pyłów zawieszonych jest bardzo dobry. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi 6.7 µg/m³ , a PM2.5 wynosi 5.1 µg/m³ . Mimo sąsiedztwa głównej arterii komunikacyjnej ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji pozostaje bardzo dobry.

(odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi , a PM2.5 wynosi . Mimo sąsiedztwa głównej arterii komunikacyjnej ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji pozostaje bardzo dobry. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (odczyt z godziny 08:00) – PM10 wynosi 3.9 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3.1 µg/m³, co potwierdza czyste powietrze również w południowych rejonach miasta.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z domowych kominów i spaliny z samochodów mieszają się z wilgotnym, bezwietrznym powietrzem. Drobne cząsteczki brudu mogą przedostawać się do naszych płuc i krwiobiegu, wywołując podrażnienia i osłabiając odporność. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są małe dzieci, seniorzy lub osoby z chorobami układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie