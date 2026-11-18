Nowe przepisy dla kierowców już od 21 listopada

Przejazdy kolejowe należą do miejsc, w których chwila nieuwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, o czym w ostatnich miesiącach przekonaliśmy się niestety kilka razy. Mimo sygnalizacji świetlnej, znaków ostrzegawczych i rogatek wciąż dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji. Niektórzy kierowcy próbują zdążyć przed zamknięciem szlabanów, inni decydują się na przejazd, chociaż nie mają pewności, czy uda im się opuścić torowisko.

Postanowiono więc zaostrzyć odpowiedzialność za takie zachowania. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym została podpisana przez prezydenta 4 listopada, a 6 listopada opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje wejdą w życie 21 listopada 2026 roku. Od tego dnia policjanci będą mogli zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące kierowcom, którzy dopuszczą się określonych wykroczeń na przejazdach kolejowych.

Za jakie zachowania można stracić prawo jazdy?

Nowe przepisy obejmują kilka sytuacji, które niestety nie należą do rzadkości na polskich drogach. Chodzi przede wszystkim o lekceważenie sygnalizacji i zabezpieczeń chroniących przed wjazdem na tory w momencie, gdy zbliża się pociąg.

Prawo jazdy na trzy miesiące straci kierowca, który:

ominie opuszczone zapory lub półzapory

wjedzie na przejazd, gdy rogatki zaczęły już opadać

przejedzie przez tory, zanim zapory całkowicie się podniosą

zignoruje czerwone światło na sygnalizatorze, również wtedy, gdy miga ono naprzemiennie

wjedzie na przejazd, mimo że po drugiej stronie nie ma miejsca, aby kontynuować jazdę.

Kierowcy zapłacą nawet 4 tys. zł

Zatrzymanie prawa jazdy nie zastąpi dotychczasowych kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Oznacza to, że kierowca nadal musi liczyć się z wysoką grzywną oraz punktami karnymi. Za wskazane naruszenia przewidziano mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych.

Jeszcze dotkliwsze konsekwencje czekają osoby, które ponownie popełnią takie samo wykroczenie w warunkach recydywy. Wówczas grzywna może wzrosnąć do 4 tys. zł.

Jak prawidłowo zachować sie przed przejazdem kolejowym?

Przede wszystkim należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Zbliżając się do torów, kierowca powinien obserwować znaki drogowe, sygnalizację świetlną oraz otoczenie. Nawet jeśli przejazd wydaje się pusty, warto upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg.

Co zrobić, gdy samochód utknie między rogatkami?

Jeśli samochód zostanie unieruchomiony na torach, kierowca powinien natychmiast podjąć próbę usunięcia go z przejazdu. Jeżeli nie jest to możliwe, musi wyjść z pojazdu i ostrzec o zagrożeniu maszynistę.

Na przejazdach kolejowych można znaleźć specjalne Żółte Naklejki PLK. Umieszczone są na napędach rogatek lub krzyżach św. Andrzeja. Znajduje się na nich indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu. W razie zagrożenia należy zadzwonić pod numer 112 i przekazać ten numer dyspozytorowi.