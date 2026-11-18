Zima może być wyjątkowo trudna dla mieszkańców Ukrainy

Wojna za naszą wschodnią granicą trwa już od ponad czterech lat, a rosyjskie ataki wciąż dotykają nie tylko obiektów wojskowych, ale również infrastruktury niezbędnej do normalnego funkcjonowania mieszkańców. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się uderzenia w elektrownie, sieci energetyczne oraz systemy ciepłownicze. Ich uszkodzenie w środku zimy oznaczałoby dla wielu osób poważne problemy.

Brak dostępu do prądu i ogrzewania może być szczególnie dotkliwy w dużych miastach, gdzie codzienne życie milionów mieszkańców zależy od sprawnie działającej infrastruktury. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość przerw w dostawach wody. W takich warunkach część ludności może nie mieć innego wyjścia, jak opuścić swoje domy i poszukać bezpieczniejszego miejsca poza granicami kraju.

Nawet 2,5 mln Ukraińców może szukać schronienia w Polsce

Na możliwe konsekwencje takiego rozwoju wydarzeń zwrócił uwagę ppłk Maciej Korowaj, były oficer Służby Wywiadu Wojskowego. W jego ocenie skala potencjalnego kryzysu może być bardzo duża. Ekspert wskazuje przede wszystkim na Kijów i Odessę, czyli dwa duże ośrodki miejskie, w których łącznie mieszka około 4,5 mln osób.

Gdyby doszło do poważnego załamania dostaw energii, ogrzewania i wody, część mieszkańców mogłaby zdecydować się na wyjazd. Polska, ze względu na swoje położenie i dotychczasowe doświadczenia związane z przyjmowaniem uchodźców, mogłaby stać się jednym z głównych kierunków takiej migracji.

Według szacunków byłego oficera SWW do naszego kraju mogłoby wówczas przyjechać nawet 2,5 mln osób. Trzeba jednak podkreślić, że jest to tylko prognoza.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Polska musi brać pod uwagę kolejną falę uchodźców

Ewentualny ponowny wzrost liczby przyjeżdżających oznaczałby konieczność przygotowania odpowiedniego zaplecza. Doświadczenia z 2022 roku pokazały, jak dużym wyzwaniem może być zapewnienie schronienia, wyżywienia i podstawowej pomocy osobom uciekającym przed wojną.

Obecnie możliwości przyjmowania uchodźców są jednak inne niż w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji. Część punktów recepcyjnych i miejsc zbiorowego zakwaterowania, które uruchomiono wówczas na szeroką skalę, została już zamknięta. Jak wynika z informacji przytoczonych przez Interię, stałe punkty recepcyjne działają obecnie na dworcach kolejowych w Przemyślu i Lublinie.

Nie oznacza to jednak, że Polska nie mogłaby ponownie zorganizować dodatkowej pomocy. Wiele zależałoby od rzeczywistej skali napływu ludności oraz tempa rozwoju sytuacji po drugiej stronie granicy.