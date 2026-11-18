Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Na wszystkich miejskich stacjach pomiarowych ogólna jakość powietrza została oceniona jako bardzo dobra oraz dobra. Mieszkańcy Gdańska mogą bez przeszkód cieszyć się przebywaniem na zewnątrz. Korzystny nadmorski wiatr sprawnie rozgania dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe, nie pozwalając im gromadzić się tuż przy ziemi. Jeśli planujecie aktywność fizyczną, bieganie lub spacer z dziećmi po gdańskich parkach czy pasie nadmorskim, to doskonała pora na wyjście z domu.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby sprawdzić, czy powietrze jest bezpieczne dla naszych płuc, warto odnieść odczyty do oficjalnych wskaźników. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dopuszczalny poziom dobowy dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. Dla pyłu PM2.5 polska norma roczna wynosi 20 µg/m³, z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe zestawienie pomiarów ze stacji monitorujących z godziny 08:00:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 wynosi 22 µg/m³ (co stanowi 44% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 to 20.8 µg/m³. Indeks ogólny stacji oraz parametry dla obu pyłów określono jako bardzo dobre.

(odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 wynosi 22 µg/m³ (co stanowi 44% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 to 20.8 µg/m³. Indeks ogólny stacji oraz parametry dla obu pyłów określono jako bardzo dobre. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 to 24.5 µg/m³ (49% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 sięga 23.4 µg/m³. Indeks ogólny stacji i PM10 jest bardzo dobry, natomiast indeks dla PM2.5 określono jako dobry.

(odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 to 24.5 µg/m³ (49% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 sięga 23.4 µg/m³. Indeks ogólny stacji i PM10 jest bardzo dobry, natomiast indeks dla PM2.5 określono jako dobry. Gdańsk, ul. Leczkowa (odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 wynosi 23.6 µg/m³ (47,2% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 to 22.1 µg/m³. Indeks ogólny i PM10 są bardzo dobre, a wskaźnik PM2.5 oceniono jako dobry.

(odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 wynosi 23.6 µg/m³ (47,2% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 to 22.1 µg/m³. Indeks ogólny i PM10 są bardzo dobre, a wskaźnik PM2.5 oceniono jako dobry. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 wynosi 22.3 µg/m³ (44,6% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 to 20.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza określono tu jako dobry.

(odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 wynosi 22.3 µg/m³ (44,6% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 to 20.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza określono tu jako dobry. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (odczyt o godz. 08:00) – stężenie PM10 wynosi 22.2 µg/m³ (44,4% normy dobowej GIOŚ), a PM2.5 to 20.2 µg/m³.

Dzisiejsze odczyty pokazują, że stężenia pyłu PM10 we wszystkich punktach Gdańska utrzymują się na poziomie poniżej połowy dopuszczalnej normy 50 µg/m³. Wartości pyłu PM2.5 wynoszą około 20–23 µg/m³, co blisko odpowiada normom rocznym i jedynie nieznacznie przewyższa dobowy próg zalecany przez WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje w sytuacji, gdy dym z pieców domowych oraz spaliny z rur wydechowych mieszają się z wilgotnym powietrzem, a brak wiatru nie pozwala im ulecieć w górę. Zawarte w nim mikroskopijne cząsteczki brudu są tak małe, że bez problemu przedostają się do płuc i krwi, wywołując podrażnienia dróg oddechowych. Choć dzisiaj warunki w Gdańsku są bardzo sprzyjające, warto wyrobić w sobie ważny nawyk. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej, masz problemy z sercem, astmę lub opiekujesz się małymi dziećmi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie