Wieża ciśnień w zamieniona w piękny dom. Para architektów kupiła budynek od PKP

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Karolina Krasny
Karolina Krasny
2026-11-15 4:30

Historyczna wieża ciśnień z 1906 roku, położona w miejscowości Ocypel w Borach Tucholskich, zyskała zupełnie nowe przeznaczenie. Dwójka architektów odkupiła obiekt od PKP i zaadaptowała go na wyjątkowy dom letniskowy, w którym ocalono oryginalną cegłę oraz pamiątki z przeszłości.

Cały obiekt liczy cztery poziomy i przekracza 100 metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej. Parter przeznaczono na strefę kuchenną połączoną z jadalnią, natomiast piętro wyżej zaplanowano sypialnię oraz łazienkę. Na kolejnej kondygnacji znajduje się druga sypialnia, do której światło wpada przez szklane panele, a sam szczyt budowli zajmują salon wraz z trzecią sypialnią.

Najbardziej spektakularnym punktem budynku jest salon z 24 oknami gwarantującymi widok na korony drzew. Wystrój stanowi połączenie nowoczesnych stalowych schodów oraz mebli na wymiar z historyczną cegłą, na której przetrwały niemieckie napisy i ślad po kuli. Z uwagi na okrągły rzut obiektu i specyficzne krzywizny murów, liczne elementy wyposażenia wymagały indywidualnego dopasowania.

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Przekształcenie obiektu wiązało się z wieloma wyzwaniami budowlanymi. Przez długi czas budynek był pozbawiony odpowiedniego zadaszenia, a bliskie sąsiedztwo lasu narzucało surowe rygory przeciwpożarowe. Z relacji serwisu Murator wynika, że właściciele zlecili sporządzenie specjalnej ekspertyzy, co pozwoliło na uzyskanie odstępstwa od przepisów technicznych. W sąsiedztwie wieży postawiono również stalową wiatę, pod którą znalazła się przestrzeń na rowery, grill oraz stół.

Ceglana wieża ciśnień zamieniona w dom pośród drzew. O tej wyjątkowej inwestycji przeczytasz na Eska Trójmiasto.
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Historyczny napis odzyskał dawny blask

ROLKI

wieża ciśnień