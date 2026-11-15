Wieża ciśnień w zamieniona w piękny dom. Para architektów kupiła budynek od PKP

Cały obiekt liczy cztery poziomy i przekracza 100 metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej. Parter przeznaczono na strefę kuchenną połączoną z jadalnią, natomiast piętro wyżej zaplanowano sypialnię oraz łazienkę. Na kolejnej kondygnacji znajduje się druga sypialnia, do której światło wpada przez szklane panele, a sam szczyt budowli zajmują salon wraz z trzecią sypialnią.

Najbardziej spektakularnym punktem budynku jest salon z 24 oknami gwarantującymi widok na korony drzew. Wystrój stanowi połączenie nowoczesnych stalowych schodów oraz mebli na wymiar z historyczną cegłą, na której przetrwały niemieckie napisy i ślad po kuli. Z uwagi na okrągły rzut obiektu i specyficzne krzywizny murów, liczne elementy wyposażenia wymagały indywidualnego dopasowania.

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Przekształcenie obiektu wiązało się z wieloma wyzwaniami budowlanymi. Przez długi czas budynek był pozbawiony odpowiedniego zadaszenia, a bliskie sąsiedztwo lasu narzucało surowe rygory przeciwpożarowe. Z relacji serwisu Murator wynika, że właściciele zlecili sporządzenie specjalnej ekspertyzy, co pozwoliło na uzyskanie odstępstwa od przepisów technicznych. W sąsiedztwie wieży postawiono również stalową wiatę, pod którą znalazła się przestrzeń na rowery, grill oraz stół.

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