Niepokojący napis przed uczelnią w Gdańsku. Nawiązuje do zamachu w Krakowie

Niepokojący napis przed uczelnią w Gdańsku

Przy ulicy Chopina w Gdańsku doszło do niepokojącego zdarzenia. Tuż przed wejściem na teren Uniwersytetu WSB Merito niezidentyfikowany sprawca umieścił na chodniku wykonany czerwoną farbą napis o treści „Kraków teraz WSB”. Zgłoszenie w tej sprawie przekazał odpowiednim służbom pracownik ochraniający placówkę. Hasło, które wzbudziło niepokój, zostało już całkowicie zmyte z nawierzchni.

Gdańska policja szuka autora i wysyła patrole pod uczelnię

Gdańscy funkcjonariusze potraktowali ten incydent z pełną powagą. Oficer prasowy gdańskiej policji, asp. szt. Mariusz Chrzanowski przekazał, że mundurowi błyskawicznie po przyjęciu zawiadomienia przeprowadzili szczegółowe oględziny na miejscu. Śledztwo przejęli funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, którzy dążą do zatrzymania autora napisu i wyjaśnienia wszystkich szczegółów sprawy. Trwa dokładne sprawdzanie zapisów z kamer monitoringu oraz przesłuchiwanie osób mogących mieć wiedzę o zdarzeniu. Aby zadbać o bezpieczeństwo kadry oraz studentów, okolice szkoły wyższej objęto również doraźnym nadzorem policyjnych patroli.

Napis w Gdańsku nawiązuje do krwawego zamachu w Krakowie

Pozostawione przed uczelnią hasło wprost odnosi się do tragicznych zajść z 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. Wówczas 24-letni napastnik wjechał autem w okolice rynku, po czym zaczął strzelać do przypadkowych osób. Ten brutalny zamach kosztował życie 6 osób, a 16 kolejnych odniosło obrażenia, wliczając w to dwóch policjantów. Sam zamachowiec zmarł w poniedziałek w szpitalu. W tym samym dniu w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim służby natrafiły na zwłoki jego matki, ojca oraz siostry, którzy ponieśli śmierć w wyniku ran postrzałowych.

Z informacji podanych przez rzecznika wojewody małopolskiego wynika, że według sobotnich danych w pięciu szpitalach w Krakowie nadal hospitalizowanych jest 10 poszkodowanych. Lekarze oceniają ich obecny stan zdrowia jako stabilny. Postępowanie dotyczące samego ataku nadzoruje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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