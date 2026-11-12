Po tych zawodach można liczyć na wysoką emeryturę. Mamy listę

Od czego zależy wysokość przyszłej emerytury?
Wysokość emerytury z ZUS jest uzależniona przede wszystkim od kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Pod uwagę brane są zwaloryzowane składki emerytalne, kapitał początkowy oraz środki zapisane na subkoncie.
W praktyce oznacza to, że im wyższe wynagrodzenie i dłuższy okres odprowadzania składek, tym większy może być kapitał na przyszłość. Znaczenie ma również wiek przejścia na emeryturę. Osoba, która zdecyduje się pracować dłużej, może zgromadzić więcej składek, a jednocześnie będzie pobierać świadczenie przez krótszy przewidywany okres.
5 zawodów, które mogą zapewnić wysoką emeryturę
Analiza najwyższych świadczeń wypłacanych przez ZUS pokazuje, że wysokie emerytury otrzymują m.in. lekarze, dyrektorzy przedsiębiorstw, pracownicy naukowi oraz specjaliści techniczni. W wielu przypadkach za imponującymi kwotami stoi nie tylko wysokość zarobków, ale przede wszystkim wyjątkowo długi staż pracy. W galerii poniżej zamieszczamy listę 5 zawodów, po których emerytury są wysokie.
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Te zawody wiążą się z wysokimi emeryturami
Najwyższa emerytura w Polsce
Najwyższa emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi 54 072,15 zł brutto miesięcznie. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowanych 14 września 2026 roku, obejmujących świadczenia za czerwiec. Rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego.
Najwyższe emerytury w Polsce w 2026 roku – TOP 3
- 54 072,15 zł brutto – mieszkaniec województwa śląskiego.
- Około 53 500 zł brutto – drugi emeryt z województwa śląskiego.
- 45 326,42 zł brutto – osoba z województwa mazowieckiego.