Po tych zawodach można liczyć na wysoką emeryturę. Mamy listę

Od czego zależy wysokość przyszłej emerytury?

Wysokość emerytury z ZUS jest uzależniona przede wszystkim od kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Pod uwagę brane są zwaloryzowane składki emerytalne, kapitał początkowy oraz środki zapisane na subkoncie.

W praktyce oznacza to, że im wyższe wynagrodzenie i dłuższy okres odprowadzania składek, tym większy może być kapitał na przyszłość. Znaczenie ma również wiek przejścia na emeryturę. Osoba, która zdecyduje się pracować dłużej, może zgromadzić więcej składek, a jednocześnie będzie pobierać świadczenie przez krótszy przewidywany okres.

5 zawodów, które mogą zapewnić wysoką emeryturę

Analiza najwyższych świadczeń wypłacanych przez ZUS pokazuje, że wysokie emerytury otrzymują m.in. lekarze, dyrektorzy przedsiębiorstw, pracownicy naukowi oraz specjaliści techniczni. W wielu przypadkach za imponującymi kwotami stoi nie tylko wysokość zarobków, ale przede wszystkim wyjątkowo długi staż pracy. W galerii poniżej zamieszczamy listę 5 zawodów, po których emerytury są wysokie.

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Te zawody wiążą się z wysokimi emeryturami

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Najwyższa emerytura w Polsce

Najwyższa emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi 54 072,15 zł brutto miesięcznie. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowanych 14 września 2026 roku, obejmujących świadczenia za czerwiec. Rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego.

Najwyższe emerytury w Polsce w 2026 roku – TOP 3