Zaczyna się sezon grzewczy. Ten błąd może sporo kosztować

Sezon grzewczy to większe ryzyko zatrucia czadem

Jesienią i zimą częściej korzystamy z urządzeń grzewczych, takich jak piece, kominki, kotły czy gazowe podgrzewacze wody. Nieprawidłowe działanie tych urządzeń, niedrożne przewody kominowe lub niesprawna wentylacja mogą doprowadzić do wydzielania się tlenku węgla, czyli czadu.

To wyjątkowo niebezpieczny gaz, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Człowiek nie jest w stanie rozpoznać jego obecności za pomocą własnych zmysłów. Zatrucie może początkowo przypominać zwykłe osłabienie lub przemęczenie. Do jego objawów należą bóle i zawroty głowy, duszności, senność, osłabienie oraz przyspieszone bicie serca. W poważniejszych przypadkach może dojść do utraty przytomności, a nawet śmierci.

Czujnik czadu może uratować życie. Nie każdy ma go w domu

Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia domu lub mieszkania w sezonie grzewczym jest czujnik tlenku węgla. Urządzenie wykrywa obecność niebezpiecznego gazu i uruchamia alarm, zanim jego stężenie stanie się zagrożeniem dla domowników.

Warto zamontować czujnik szczególnie w pobliżu urządzeń, w których dochodzi do spalania paliwa, np. pieców gazowych, kominków czy kotłów. Należy przy tym przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej miejsca i wysokości montażu. Istotne jest również regularne sprawdzanie sprawności urządzenia oraz wymienianie baterii, gdy jest to konieczne.

Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. To częsty błąd

Kolejnym błędem, który może mieć poważne konsekwencje, jest zasłanianie lub zaklejanie kratek wentylacyjnych. Niektórzy robią to, aby ograniczyć utratę ciepła w mieszkaniu. Takie działanie może jednak zaburzyć prawidłową wymianę powietrza i zwiększyć ryzyko zatrucia czadem.

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Czy czujniki dymu i czadu będą obowiązkowe?

Czujniki dymu i czadu będą obowiązkowe na mocy nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.