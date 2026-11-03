Burger Drwala w McDonald’s powraca. Będą nowe warianty? Są pierwsze informacje

Burger Drwala w McDonald’s

Burger Drwala to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sezonowych kanapek w ofercie McDonald’s w Polsce. Po raz pierwszy pojawił się w restauracjach sieci w 2011 roku i od tego czasu stał się dla wielu klientów nieodłącznym elementem jesienno-zimowego sezonu. Jego charakterystycznym składnikiem jest panierowany, smażony ser, który w połączeniu z wołowiną, bekonem i dodatkami tworzy wyjątkowo sycącą kompozycję.

Fenomen Burgera Drwala polega przede wszystkim na jego ograniczonej dostępności. Kanapka nie znajduje się w stałym menu, lecz powraca na kilka miesięcy w roku. Dzięki temu jej pojawienie się wzbudza zainteresowanie, a dla części klientów stało się wręcz coroczną tradycją. Dodatkowo McDonald’s regularnie wprowadza nowe warianty smakowe, co zachęca do ponownego odwiedzania restauracji.

Drwal wraca do McDonald’s. Data powrotu kanapki

Na sezonową kanapkę w postaci Burgera Drwala czekają tysiące osób. W 2026 roku burger pojawi się w menu jesienno-zimowym z pewnością w listopadzie, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Warto jednak zauważyć, że w mediach pojawiła się prawdopodobna data premiery. Według nieoficjalnych informacji Burger Drwala ma wrócić do ogólnopolskiej oferty 17 lub 18 listopada 2026 roku. Wcześniej, 12 listopada, może odbyć się specjalne wydarzenie przedpremierowe.

15-lecie Burgera Drwala

Tegoroczny powrót będzie wyjątkowy, ponieważ Burger Drwala świętuje 15-lecie obecności na polskim rynku. W sieci krążą więc informacje o tym, że z tej okazji McDonald’s zapowiedział nowy wariant kanapki oraz specjalną oprawę premiery. Jak informuje profil "taki.temat" na Instagramie, nowe wersje kanapki miałyby być następujące:

Drwal serowy,

Drwal z grilowaną cebulką (w styczniu 2027).

Na razie nie wiadomo jednak oficjalnie, jakie składniki znajdą się w jubileuszowej wersji ani ile trzeba będzie za nią zapłacić oraz czy faktycznie będzie to miało miejsce. Pewne jest jednak to, że fani kanapki i tak czekają z niecierpliwością na jej standardowy powrót.

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Premiera Burger Drwala 2025 w Poznaniu

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Ile kosztuje Burger Drwala? Cennik

W sezonie 2025/2026 klasyczny Burger Drwala w McDonald’s kosztował 25,90 zł, natomiast ceny wybranych wariantów smakowych zaczynały się od 26,90 zł. Na sezon 2026/2027 McDonald’s zapowiedział powrót kultowej kanapki w listopadzie, jednak jej nowy cennik nie ujrzał jeszcze oficjalnie światła dziennego.

Dla porównania poniżej zamieszczamy cennik z poprzedniego sezonu: