Znane biuro podróży wprowadza nowy kierunek. To egzotyczny raj na zimę

TUI rozpoczyna sezon zimowy 2026/2027

TUI Poland oficjalnie zainaugurowało sezon Zima 2026/27. Wystartowały już pierwsze egzotyczne połączenia czarterowe, między innymi do Dominikany oraz Gambii. Co ciekawe, to właśnie ten drugi kraj jest nowością w zimowej ofercie biura podróży.

Egzotyczne wakacje zimą

W sezonie zimowym 2026/2027 biuro podróży stawia na szeroki wybór egzotycznych destynacji. Na liście znalazły się między innymi Mauritius, Dominikana, Meksyk i Tajlandia. Na wybrane dalekie kierunki można polecieć bezpośrednio samolotem Boeing 787 Dreamliner. Ofertę uzupełniają Zanzibar, Kenia, Sri Lanka oraz wspomniana wcześniej nowość - Gambia.

Gambia zastąpi Egipt?

Gambia może być ciekawą alternatywą dla osób, które zimą marzą o afrykańskim słońcu. Warto jednak pamiętać, że nie jest to kierunek bezpośrednio konkurujący z Egiptem pod względem cen. Oba kraje leżą w Afryce, ale wakacje w Gambii mogą okazać się znacznie większym wydatkiem niż popularny urlop nad Morzem Czerwonym.

Egipt od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków zimowych, między innymi ze względu na dużą dostępność hoteli all inclusive i krótszy czas podróży. Gambia to natomiast propozycja dla turystów szukających nieco bardziej egzotycznych wakacji, którzy mają opcję wydać nieco więcej na taką wycieczkę.

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Gambia na zdjęciach

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Ile kosztuje wycieczka do Gambii?

Wycieczka do Gambii może być zdecydowanie droższa niż popularne wakacje w Egipcie. To kierunek bardziej egzotyczny, a podróż z Polski jest dłuższa i trwa około 7-8 godzin samolotem. Ile kosztuje więc taka podróż? Można znaleźć wycieczki już od ok. 2600 zł za osobę, ale w cenie mamy tylko śniadania. Warianty all inclusive są często droższe i można znaleźć oferty z pełnym wyżywieniem w hotelu o wysokim standardzie za 4,5 czy nawet 6 tys. zł.